12 мая 2017 г. Алек Лун | The Guardian ЛГБТ-активисты задержаны в Москве при подаче петиции против чеченской чистки "Пятеро ЛГБТ-активистов были задержаны в Москве в четверг при попытке подать петицию, которую подписали 2 млн человек, с призывом провести расследование по поводу пыток и преследований геев в Чечне, - сообщает Алек Лун в The Guardian. - Активисты встретились у станции метро в центре Москвы и планировали доставить коробки с подписями в расположенную неподалеку Генеральную прокуратуру, рассказала репортерам одна из них - Ирина Яценко. По ее словам, почти сразу же полиция обвинила их в проведении несанкционированного протеста и задержала". Среди активистов - гражданин Италии Юрий Гуаяна, а также члены созданной Михаилом Ходорковским группы "Открытая Россия". "Как сообщила "Открытая Россия", пятерым активистам предъявили обвинения в административном правонарушении за проведение общественного мероприятия без разрешения. Их освободили позже в тот же день, - говорится в статье. - Полиция сказала газете РБК, что у нее нет информации об активистах, однако на фотографиях, опубликованных в интернете, запечатлены полицейские, конфискующие коробки с ярлыками "Justice for Chechen 100" - "Справедливость для 100 чеченцев". "Международная протестная организация Avaaz, помогавшая в распространении петиции, назвала задержания "наглой попыткой запугать тех, кто выступает за гомосексуальных людей, которая привлечет еще больше международного внимания к ужасам, происходящим в Чечне", - передает Лун. Источник: The Guardian