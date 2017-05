12 мая 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Отставка директора ФБР - "бальзам на душу Кремля" Чувство удовлетворения по поводу отставки шефа ФБР не удается скрыть за шуточками ни Лаврову, ни Путину, отмечает западная пресса. На этом фоне особенно циничной обозревателям кажется публикация российским МИДом фотографий широко улыбающегося Лаврова в Овальном кабинете. Фото подлили масла в огонь политической бури, вызванной предположениями о вмешательстве России в дела США. Белый дом в ярости: русским снова удалось обвести его вокруг пальца. "Тень России проклятием распростерлась над президентством Трампа. Теперь, по всей видимости, ее жертвой стал директор ФБР Джеймс Коми. В то время как в Вашингтоне за его отставкой следят, затаив дыхание, в Москве она никого не интересует. Но видимость обманчива", - пишет Эллен Ивитс на страницах немецкого издания Stern. "Чувство удовлетворения по поводу отставки шефа ФБР не удается скрыть за шуточками ни Лаврову, ни Путину", замечает журналистка. "Уже одно только подозрение относительно того, что директора американской спецслужбы могли уволить потому, что тот расследовал обстоятельства темных делишек президента США с Россией, должно лечь бальзамом на душу Кремля", - добавляет автор. "То, что Трампа выставляют кремлевской марионеткой, играет Путину на руку. Это демонстрирует слабость американской политической системы. Какая уж тут надежность - если аутсайдер в состоянии влиять на нее. Российское проклятие президентства Трампа несет в себе посыл: мимо России не пройти", - резюмирует автор статьи. О том, "как российские СМИ фотографировали закрытую встречу с Трампом", рассказывает The New York Times. В среду, отмечает журналист Марк Лэндлер, глава МИД РФ Сергей Лавров поставил госсекретаря Рекса Тиллерсона в невыгодное положение своей остротой по поводу увольнения директора ФБР Джеймса Коми. "Позже в Белом доме Лавров встретился с президентом Трампом в рамках того, что должно было быть закрытым заседанием, - ни журналистов, ни фотографов не пустили в Овальный кабинет, кроме официальных фотографов обоих правительств. После этого российское государственное информагентство ТАСС опубликовало фотографии Трампа и Лаврова, улыбающихся во весь рот, рядом с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком", - пишет издание. "Белый дом был в ярости, заявив, что российские коллеги ввели его в заблуждение", - отмечает газета. По словам чиновников Белого дома, "была договоренность о том, что эти фотографии предназначаются для официального использования, а не для публичного распространения". "Теперь Белый дом оказался под огнем критики за то, что не допустил американские СМИ, но не их российских соперников на встречу на высшем уровне. Некоторые эксперты даже назвали это нарушением правил безопасности, предположив, что фотограф мог пронести "жучок" в Овальный кабинет в своем съемочном оборудовании", - отмечает автор. О том, "как русские могли пронести записывающее устройство в Овальный кабинет", рассуждает The Washington Post. "Мог ли агент в реальности установить подслушивающее устройство в Овальном кабинете?" - задается вопросом журналист Филип Бамп. "Эксперт, с которым мы побеседовали, сказал, что мог - но, возможно, ненадолго", - говорится в статье. "Я бы принес устройство размером примерно со спичечный коробок, очень маленькое, - сказал глава компании по безопасности Brickhouse Security Тодд Моррис. - Оно было бы настроено на режим аудиозаписи. Данные должны были быть сохранены локально. И тогда, в рамках определенного периода времени, оно бы передало их как пакет сообщений на сервер". "Взять устройство размером со спичечный коробок и "уронить" его между диванных подушек или под ковер, пока завязываете шнурок? Вполне реально", - отметил Моррис. С учетом того, что оборудование будет найдено, "жучок" Морриса передал бы сигнал как можно быстрее. "Есть два варианта, как его можно передать: используя обычную вышку сотовой связи или с помощью низкочастотного сигнала, у которого больше шансов проникнуть через стены Белого дома. И русским не понадобится припарковывать белый фургон с ненавязчивым названием "Цветы от Владимира" на Пенсильвания-авеню, чтобы уловить исходящий сигнал. Такой сигнал может передаваться на милю, по словам Морриса, позволив им разместиться, к примеру, в ближайшем отеле", - иронизирует автор. "В США публикация российским МИДом изображений широко улыбающегося Лаврова в Овальном кабинете в среду подлила масла в огонь политической бури, вызванной предположениями о вмешательстве России в дела США, - пишет The Wall Street Journal. - То, как Москва представила свои дружелюбные отношения с Вашингтоном, особенно взрывоопасно в связи с тем, что это было сделано после неожиданного увольнения Трампом шефа ФБР Джеймса Коми посреди ведущегося ФБР расследования возможного сговора между Россией и предвыборным штабом Трампа". "Российские чиновники в четверг выразили осторожный оптимизм относительно возможного укрепления связей после встречи Трампа с Лавровым", - передают авторы статьи Натан Ходж и Пол Зонне. При этом "в четверг, на следующий день после того, как он провел встречи в Вашингтоне с главами внешнеполитических ведомств России и Украины, президент Дональд Трамп призвал эти страны заключить мир, представляя себя кем-то вроде нейтрального миротворца". "Это послание знаменует изменение тона Вашингтона в отношении Украины. Администрация Обамы редко призывала две страны заключить мир - вместо этого она представляла США защитником суверенитета Украины и требовала от России прекратить оккупацию Крыма и поддержку вооруженных повстанцев на востоке Украины", - отмечают журналисты. "Запомните эти фотографии, на которых Трамп и русские улыбаются" - призывает в заголовке The Washington Post. Обозреватель издания Энн Эпплбаум комментирует совместные фото президента США Трампа, министра иностранных дел РФ Лаврова и посла РФ в США Кисляка, сделанные в среду в Овальном кабинете Белого дома. Напоминая читателям о преследованиях оппозиционеров, геев и инакомыслящих в России, а также об аресте в США американского журналиста Дэна Хеймена, автор статьи делает вывод: Трамп, Лавров и Кисляк ничуть не интересуются судьбой всех этих людей. "Все эти скучные правила и процедуры, которыми обеспечивается правосудие, не интересуют тех, кто верит в персонализированную власть, не ограничиваемую традициями, институциями или конституциями", - говорится в статье. По мнению обозревателя, российская сторона "даже не нуждалась бы в стимулах или сговоре ради того, чтобы поддержать предвыборную кампанию Трампа. Они в состоянии понять его личность, его цинизм и нечестность - нечто знакомое, его алчность - такая же, как их алчность. И, главное, его недостаточное уважение к закону - такое же, как их недостаточное уважение к закону. Трамп уволил директора ФБР, чтобы тот не маячил на телеэкране; российские полицейские сажают за решетку диссидентов, чтобы общество их не видело. Нет, это не одно и то же. Но разница не слишком велика". В том, что "Вашингтон уподобляется Кремлю", уверен политический обозреватель немецкой газеты Die Zeit Хайке Бухтер. Нынешний американский президент, который, оказывается, высоко ценит лояльность по отношению к себе, не простил Коми за то, что в марте тот назвал бессодержательными неоднократные заявления Трампа о том, что его предшественник Обама отдал распоряжение вести за ним слежку во время предвыборной кампании. "Последние действия Трампа еще больше укрепляют впечатление о президенте как о человеке, который окопался в Белом доме вместе с членами своей семьи и приближенными. Причем этот президент - из тех правителей, что избавляются от всех неугодных и безжалостно наказывают за любые проявления нелояльности. Хотя в принципе гость Трампа Лавров привычен к таким условиям", - заключает Бухтер. После увольнения директора ФБР Джеймса Коми букмерские конторы отмечают рост числа ставок на досрочный уход Дональда Трампа с поста президента США, передает швейцарская газета Tagesanzeiger. Президент США Дональд Трамп, как напоминает корреспондент, неожиданно для всех уволил директора ФБР. Таким образом, он стал первым главой государства со времен Ричарда Никсона, снявшим с должности высокопоставленного чиновника, который руководил расследованием, имевшим отношение к Белому дому. Демократическая партия требует назначить специального прокурора, который бы продолжил расследовать возможные связи предвыборной команды Трампа с Россией и возможный сговор по поводу манипуляций на президентских выборах. Республиканцы и спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан отвергли это требование, говорится в статье.