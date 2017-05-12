Путин и Медведев более похожи друг на друга, чем казалось

Случайность это или нет, но президент Путин и премьер Медведев нередко выглядят на официальных мероприятиях как братья-близнецы, пишет австрийское издание Kurier.

Когда на этой неделе Владимир Путин выступал на Красной площади на торжественных мероприятиях, посвященных празднованию победы над нацистской Германией, на нем, как обычно, был строгий костюм. "Поверх костюма на 64-летнем президенте было классической мужское пальто черного цвета. Как и на многих других официальных мероприятиях, рядом стоял премьер Дмитрий Медведев", - сообщает корреспондент.

"Случайно или нет - на Медведеве было удивительно похожее пальто - с той лишь разницей, что оно было темно-синим и с меховым воротником".

"Не в первый раз оба политика выглядят как братья-близнецы, - продолжает автор статьи. - На Пасху на службу в одном из московских соборов они выбрали красные галстуки. Супруга премьера Светлана превосходно вписывалась в картинку в своем красном платье".

"Даже поездка в арктический регион - повод выбрать одинаковый "лук". В конце марта в ходе совместной поездки на Землю Франца-Иосифа Путин и Медведев были в одинаковых подписанных их именами куртках полярников, передает автор.

"Конечно, это поверхностный взгляд на политику. Но с тем, что Путин - человек весьма тщеславный, трудно поспорить, - замечает корреспондент. - Какой еще политик будет позировать перед объективами телекамер во время рыбалки с обнаженным торсом?"