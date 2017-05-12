Тень России над кибератаками против Макрона

Выявленные адреса хакеров указывают на русофильские сети, на французских крайне правых с пропутинскими взглядами и на американских крайне правых, близких к Трампу, пишет журналистка Le Figaro Изабель Лассер.

Начиная с декабря 2016 года команда движения "Вперед!" подверглась трем фишинговым атакам. Похожие методы были применены против Хиллари Клинтон, говорится в статье.

"Новые кибератаки были совершены за два дня до второго тура президентских выборов, прямо перед наступлением дня тишины, начинавшегося в полночь. Источник, близкий к этому досье, считает, что хакеры выбрали прекрасный момент: "Кампания подходила к концу, значит, уже не стоило ожидать встречного огня. Зато стало возможно спровоцировать разжигание страстей в социальных сетях". Множество сообщений и документов команды Эммануэля Макрона были распространены по социальным сетям. И посреди них хакеры ввернули ложную и компрометирующую информацию", - передает журналистка.

Откуда исходили эти кибератаки? Те же самые адреса стояли у истоков распространения фейковой новости, обвиняющей Эммануэля Макрона во владении банковским счетом на Багамах, всплывшей во время его теледебатов с Марин Ле Пен. По данным, полученным Le Figaro, эти адреса указывают на русофильские сети, французских крайне правых с пропутинскими взглядами и на американских крайне правых, близких к Трампу.

"Большинство "технических показателей" свидетельствуют о вмешательстве российской хакерской группы APT28, называемой также Fancy Bear, известной своими связями с российской военной разведкой ГРУ. Однако кибератаки против движения Эммануэля Макрона несут еще и отпечаток ФСБ, бывшего КГБ, то есть государственных разведслужб России. По этим фактам началось судебное следствие. Расследования и анализы позволят определить, существует ли прямое хакерское вмешательство со стороны России, или внешние признаки российских хакерских групп были умышленно использованы другими движениями с целью маскировки. В кругах, близких к оборонной сфере, нет никаких сомнений в организованном характере кибератак", - отмечает автор статьи.

На слушаниях в американском Сенате Майкл Роджерс, директор Агентства национальной безопасности, заявил, что США предупредили Францию об осуществляемых кибератаках против партии Эммануэля Макрона. "Мы наблюдаем за русскими и видим, что они проникают в некоторые ваши инфраструктуры", - сказал он своим французским коллегам. Он провел параллель между кибератаками на движение "Вперед!" и на американскую Демократическую партию. "Похоже, русские считают, что отдельные руководители скорее склонны к тому, чтобы поддержать их позицию", - сказал адмирал Роджерс.

"После первых же подозрений команда Эммануэля Макрона зашифровала свою электронную переписку и защитила свои сервера. Она также расставила ловушки для хакеров, создав десятки тысяч ложных учетных записей электронной почты, чтобы внести неясность для хакеров, заставить их потратить как можно больше времени и тем самым их приостановить. В свою очередь, службы, отвечающие за информационную безопасность, сумели в рекордный срок стереть следы кибератаки в интернете. Как по мановению волшебной палочки", - отмечает Лассер.

"В течение многих лет российские хакеры привыкли добиваться успеха в области кибератак. Если происхождение кибератаки на движение "Вперед!" будет подтверждено, то она, несомненно, была организована для способствования избранию Марин Ле Пен, излюбленной кандидатки Владимира Путина, который принял ее в Москве, а также российских вооруженных сил, в чьем аккаунте в Twitter вечером после первого тура появилась запись: "Я голосую за Марин". Однако попытка дестабилизации кандидата движения "Вперед!" полностью провалилась", - утверждает журналистка.

"Выделение информации достаточно проблематично, но хакеры также хотят продемонстрировать уязвимость наших демократий", - сказал один неназванный французский ответственный руководитель.

"Кибератаки уже возымели контрпродуктивный эффект для России: полгода назад Эммануэль Макрон был настроен к Кремлю скорее примирительно, теперь же он ужесточил свою позицию в отношении Москвы", - подытоживает Лассер.