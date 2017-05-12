MacronLeaks и фейковый офшорный счет: тень американских неонацистов

Распространение украденных данных с серверов движения "Вперед!" и фальшивых документов о якобы существующем офшорном счете Макрона было срежиссировано в США, пишут о новом президенте Франции журналисты Le Monde Мартин Унтерзингер и Дамьен Лелу.

В пятницу вечером, 5 мая, за несколько часов до официального окончания второго тура президентских выборов внезапно появилась информация, способная все перевернуть: произошел взлом переписки движения "Вперед!" - переименованного в партию "Республика на марше" (LRM) после избрания Эммануэля Макрона - и десятки тысяч электронных писем были выложены в сеть, говорится в статье.

Откуда эти письма? Они были собраны российскими хакерами, как мейлы Демократической партии во время президентской кампании 2016 года в США?

В эти выходные расследование начала бригада особого назначения по статье о мошенничестве в сфере информационных технологий, при поддержке Национального агентства Франции по безопасности информационных систем (ANSSI), передают журналисты.

Но уже сейчас можно утверждать: каково бы ни было происхождение этих документов, их распространение было организовано в недрах американских крайне правых - причем в с поразительной тщательностью", - уверены авторы статьи.

"Документы появились в сети на политическом форуме 4chan, огромном анонимном пространстве для обсуждений и публикации изображений, где собираются "альтернативные правые" - это американское крайне правое движение, считающееся одним из самых активных сторонников Дональда Трампа", - говорится в статье.

"При этом нашелся информационный сайт, который не был застигнут врасплох опубликованием этих десятков тысяч документов: Disobedient Media. Этот ресурс, основанный в конце 2016 года и близкий к "альт-правым", минимум за час знал, что готовится нечто важное", - указывают журналисты. Основатель сайта Уильям Краддик заранее объявил своим читателям, что готовится "большая утечка", имеющая отношения к Макрону.

"Disobedient Media - первый сайт, который выложил статью об утечке, четверть часа спустя после ее опубликования на форуме 4chan, быстро воспользовался мощным ретранслятором в лице Джека Пособца, и этот мутный персонаж, популярный в среде американских крайне правых, обеспечил масштабную циркуляцию информации благодаря своим 10 тыс. подписчиков в Twitter", - указывают журналисты.

Его сайт The Rebel с марта располагает версией на французском языке, которая редактируется одним жителем Квебека и где публикуется много статей о французских президентских выборах. Пособец убежден, что Макрон на самом деле является "марионеткой, контролируемой неким проектом", более того - его "держат под контролем с помощью наркотиков", передает издание.

9 мая Пособец в видеоролике объясняет, что публикация материалов MacronLeaks была связана с предыдущим делом: распространением фальшивых документов, обвиняющих Макрона во владении офшорным банковским счетом на острове Невис ("налоговый рай" в Карибском море), сообщают авторы статьи.

Журналистское расследование Le Monde, проведенное совместно с независимым медиа Virtualroad.org, демонстрирует, что первые фальшивые документы исходят из американской крайне правой блогосферы.

Как отмечает консультант Стефани Лами после длительного анализа публикации этих документов, затем они были распространены по соцсетям через крайне правого активиста Натана Дамиго, далее - через крайне правый сайт Animeright, а затем - через Уильяма Краддика и Джека Пособца.

Следующим звеном стал один из главных неонацистских англоязычных сайтов DailyStormer и его форум. Основателем форума Daily Stormer стал прославленный в неонацистских кругах персонаж: Эндрю Ауэрнхаймер, американский хактивист и признанный тролль, больше известный как "Weev", осужденный за хакерство в США, говорится в статье.

Натан Дамиго, первый интернет-пользователь, который транслировал в аккаунте Twitter фальшивые документы об офшорном счете Макрона, регулярно становился объектом хвалебных отзывов на форуме Daily Stormer, особенно после того, как на демонстрации в Беркли он избил антифашистскую активистку, передают журналисты.

Имеют ли отношение Weev или Натан Дамиго к взлому файлов? Ни один из имеющихся элементов не может считаться неопровержимой уликой, констатируют авторы статьи. Однако совокупность совпадающих показателей дает основания полагать, что члены неонацистских англоязычных групп, вероятно, стояли у истоков опубликования фальшивых документов, обвиняющих Макрона".

"Совокупность предположений отнюдь не исключает и российский след, - продолжают авторы. - Распространением документов не обязательно занимаются именно те лица, которые их похитили. С другой стороны, существуют связи между пропутински настроенными американскими крайне правыми и Россией, средства массовой информации которой отвели большое место различным публикациям прошлой недели".

Уильям Краддик, первым распространивший документы MacronLeaks, в середине марта в числе других приглашенных участвовал в дебатах на телеканале RT. Между тем Weev, хакер, связанный с первыми фальшивыми документами, уверяет, что уже год живет на Украине - и одинаково ценит украинского президента и "своего" президента Дональда Трампа, говорится в статье.

Что касается Джека Пособца, сыгравшего центральную роль в распространении двух "досье", то его восхищение Дональдом Трампом, судя по всему, взаимное: недавно он получил временную аккредитацию в пресс-центре Белого дома.

"Значит, 9 мая он вместе со своей спутницей и коллегой присутствовал при объявлении новости об отставке Джеймса Коми, директора ФБР, которому команда Дональда Трампа поставила в вину продолжение расследования о связях между членами предвыборного штаба президента и Россией Владимира Путина", - подытоживают журналисты.