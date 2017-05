12 мая 2017 г. Редакция | The New York Times Связи Трампа с Россией "И.о. директора ФБР Эндрю Маккейб сказал Конгрессу в четверг, что увольнение президентом Трампом Джеймса Коми не помешает расследованию агентством возможного сговора между Россией и кампанией Трампа. Это хорошие новости", - пишет The New York Times в редакционной статье. Несмотря на утверждения Трампа, что идея сговора была "абсолютной ложью", и многие неизвестные, свидетельства о связях с Россией продолжают накапливаться, утверждает издание. Далее газета приводит "частичный отчет о связях, о которых нам известно". Семейный бизнес Трампа Трамп и его семья пытались заниматься бизнесом в России, по меньшей мере, с 1980-х. Они также развили интенсивные коммерческие и личные отношения с российскими предпринимателями, имеющими связи в политике. К тому же Трамп сотрудничал с семьей предпринимателя Агаларова при проведении конкурса "Мисс Вселенная" в Москве в 2013 году. Находясь в российской столице, Трамп, по сообщению Bloomberg News, встретился более чем с десятком олигархов. Майкл Флинн Флинн, бывший советник президента США по национальной безопасности, несколько раз беседовал с российским послом Сергеем Кисляком в период передачи президентских полномочий, и обсуждал американские санкции против России. Трамп уволил Флинна после того, как стало известно, что он солгал вице-президенту Майку Пенсу о природе этих переговоров. Джефф Сешнс Сешнс, генеральный прокурор, заявил в Сенате, что у него не было никаких связей с российскими чиновниками во время предвыборной кампании Трампа. На деле он встречался с Кисляком дважды. Пол Манафорт Манафорт, бывший глава предвыборного штаба Трампа, работал консультантом пророссийской политической партии на Украине и бывшего президента Украины Виктора Януковича. Манафорта обвиняют в получении секретных платежей от пророссийской партии. Картер Пейдж Американские чиновники считают, что Пейдж, советник Трампа по внешней политике, имел контакты с российской разведкой во время избирательной кампании. Он также выступил с пророссийской речью в Москве в июле 2016 года. "Факты свидетельствуют о существовании сети необычайно насыщенных отношений с крупной иностранной державой. Все, кому небезразлична репутация американского избирательного процесса, должны хотеть тщательного расследования того, вмешивалась ли Россия в выборы, как именно и через кого это делалось", - заключает издание. Источник: The New York Times