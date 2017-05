12 мая 2017 г. Марк Лэндлер | The New York Times Как российские СМИ фотографировали закрытую встречу с Трампом "Что такого в Сергее Лаврове, что всегда заставляет высокопоставленных американских чиновников выглядеть незадачливо?" - задается вопросом журналист The New York Times Марк Лэндлер. "В 2006 году Лавров, министр иностранных дел России, поставил в неудобное положение госсекретаря Кондолизу Райс, когда технические работники не выключили микрофоны во время ланча в Москве. Журналисты услышали, как они пререкаются из-за американской политики в Ираке", - напоминает издание. Три года спустя Хиллари Клинтон вручила ему подарок-розыгрыш, ярко-красную кнопку с надписью, которая, по ее словам, гласила: "Перезагрузка". "Вы ошиблись, - пожурил ее Лавров, указав на ошибку в переводе под вспышками камер. - Это значит "перегрузка". В среду, отмечает издание, он поставил госсекретаря Рекса Тиллерсона в невыгодное положение после того, как репортер задал вопрос, не "отбросит ли тень" на их встречу увольнение президентом Трампом директора ФБР Джеймса Коми за несколько часов до этого. Тиллерсон отвернулся, ничего не ответив, а Лавров сострил: "Он был уволен? Не может быть, вы шутите!" "Позже в Белом доме Лавров встретился с президентом Трампом в рамках того, что должно было быть закрытым заседанием, - ни журналистов, ни фотографов не пустили в Овальный кабинет, кроме официальных фотографов обоих правительств. После этого российское государственное информагентство ТАСС опубликовало фотографии Трампа и Лаврова, улыбающихся во весь рот, рядом с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком", - пишет издание. "Белый дом был в ярости, заявив, что российские коллеги ввели его в заблуждение", - отмечает газета. "ТАСС принадлежит российскому правительству, так что фотограф, работающий в этом агентстве, вероятно, мог считаться официальным фотографом. Но, по словам чиновников Белого дома, была договоренность о том, что эти фотографии предназначаются для официального использования, а не для публичного распространения", - говорится в статье. "Теперь Белый дом оказался под огнем критики за то, что не допустил американские СМИ, но не их российских соперников на встречу на высшем уровне. Некоторые эксперты даже назвали это нарушением правил безопасности, предположив, что фотограф мог пронести "жучок" в Овальный кабинет в своем съемочном оборудовании", - отмечает автор. Источник: The New York Times