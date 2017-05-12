В Москве отставка шефа ФБР никого не волнует - по крайней мере, официально

"Тень России проклятием распростерлась над президентством Трампа. Теперь, по всей видимости, ее жертвой стал директор ФБР Джеймс Коми. В то время как в Вашингтоне за его отставкой следят, затаив дыхание, в Москве она никого не интересует. Но видимость обманчива", - пишет Эллен Ивитс на страницах немецкого издания Stern.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров известен в дипломатических кругах своим чувством юмора. "Уволен? Вы шутите!" - так с наигранной серьезностью отреагировал российский министр на вопрос журналиста о последствиях увольнения Коми для предстоящей встречи с президентом США Дональдом Трампом.

"При этом события, предшествовавшие встречи Лаврова и Трампа в среду, не предвещали ничего хорошего. Всего за несколько часов перед встречей в Овальном кабинете стало известно об отставке главы ФБР - человека, который возглавил расследование, в центре которого находились возможные связи между Москвой и предвыборным штабом Трампа. Лишь немногие верят в случайность подобного совпадения", - говорится в статье.

Лавров, со своей стороны, пожимая плечами, говорит об утверждениях, касающихся вмешательства Москвы в избирательную кампанию в США, как о "выдумках", отмечает журналистка.

Повлияет ли отставка Коми на российско-американские отношения? Этот вопрос был задан американской журналисткой и президенту Путину "незадолго до того, как тот вышел на лед" спортивной арены в Сочи, "чтобы сыграть в хоккейном матче против нескольких миллиардеров". Вопрос повеселил президента. "Мы не имеем к этому никакого отношения. Президент Трамп действует в рамках своих компетенций. (...) Мы тут причем?" - цитирует Stern Путина, замечая, что тот улыбался при этом, как "довольный кот, полакомившийся сметаной".

"Кремль остается верен своему курсу - там не хотят иметь ничего общего с вашингтонскими склоками. (...) Путин умывает руки", - констатирует автор статьи.

Тем не менее, "чувство удовлетворения по поводу отставки шефа ФБР не удается скрыть за шуточками ни Лаврову, ни Путину", замечает журналистка.

"Уже одно только подозрение относительно того, что директора американской спецслужбы могли уволить потому, что тот расследовал обстоятельства темных делишек президента США с Россией, должно лечь бальзамом на душу Кремля", - добавляет автор.

"То, что Трампа выставляют кремлевской марионеткой, играет Путину на руку. Это демонстрирует слабость американской политической системы. Какая уж тут надежность - если аутсайдер в состоянии влиять на нее. Российское проклятие президентства Трампа несет в себе посыл: мимо России не пройти", - резюмирует автор статьи.