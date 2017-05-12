"Ставлю 100 тысяч фунтов стерлингов на отставку Трампа"

После увольнения директора ФБР Джеймса Коми букмерские конторы отмечают рост числа ставок на досрочный уход Дональда Трампа с поста президента США, передает швейцарская газета Tagesanzeiger.

К примеру, Льюис Дэйви из ирландской букмекерской фирмы Paddy Power сказал, что "вероятность импичмента выросла в два раза и сейчас оценивается в 60%". "Мы связываем это с отставкой главы ФБР Коми", - отметил Дэйви.

Такие же тенденции отмечают и в британской Betfair. Как заявила пресс-секретарь компании Наоми Тоттен, "один из клиентов желает поставить 100 тыс. фунтов стерлингов (7,4 млн руб. - Прим. ред.) на досрочный уход Трампа". "Всего спустя несколько часов после отставки Коми коэффициент на импичмент Трампа вместо 9 к 1 стал 3 к 1", - сообщила Тоттен.

Президент США Дональд Трамп, как напоминает корреспондент, неожиданно для всех уволил директора ФБР. Таким образом, он стал первым главой государства со времен Ричарда Никсона, снявшим с должности высокопоставленного чиновника, который руководил расследованием, имевшим отношение к Белому дому. Американская Демократическая партия требует назначить специального прокурора, который бы продолжил расследовать возможные связи предвыборной команды Трампа с Россией и возможный сговор по поводу манипуляций на президентских выборах.

Республиканцы и спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан отвергли это требование, говорится в статье.