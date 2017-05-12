Вице-президент США Майк Пенс имел неофициальную встречу с одним из высших иерархов РПЦ

"В четверг утром один из высших иерархов Русской православной церкви, союзник российского президента Путина, неофициально встретился с вице-президентом Майком Пенсом и призвал США сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке", - сообщает в журнале Time Элизабет Диас.

"Митрополит Иларион (Алфеев) из Москвы (митрополит Волоколамский. - Прим. ред.), председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, поговорил с Пенсом в кулуарах на саммите в Вашингтоне. Саммит, организованный евангелическим проповедником Фрэнклином Грэмом, посвящен проблеме насилия на религиозной почве в отношении христиан", - говорится в статье.

"Только одна единая, международная антитеррористическая коалиция может бороться с терроризмом и победить, - сказал Иларион в интервью Time в номере отеля Trump International Hotel в Вашингтоне, в нескольких кварталах от Белого дома. - Обе страны должны отбросить политические разногласия".

Издание сообщает: неназванный "официальный представитель Белого дома подтвердил факт встречи Пенса с Иларионом и сказал, что высказывания священнослужителя также отражают взгляды президента Трампа. Иларион говорит, что после разговора с Пенсом "очень позитивно" оценивает будущее американо-российских отношений".

"Ситуация в Сирии указывает на разные подходы Америки и России, - сказал также Иларион. - Какая-либо смена политического режима может быть осуществлена после того, как из страны прогонят террористов".

В четверг Пенс выступил на саммите, организованном Грэмом. Он назвал тему насилия против христиан "колоссально важной для этой администрации" и обвинил ИГИЛ* в "геноциде против людей христианской веры". Журнал сообщает: "Иларион говорит, что счел речь Пенса "исключительной", и намеревается после возвращения на родину встретиться с Путиным, чтобы обсудить разговор с Пенсом".

"Этот разговор в кулуарах подготавливался два года", - утверждает издание. В конце 2015 года Грэм и Иларион в доме последнего в Москве "разработали блестящую идею глобальной конференции, которая привлекла бы внимание к насилию против христиан на Ближнем Востоке - "самой жгучей проблеме нашего времени", по словам Илариона. Во время той поездки Грэм встречался и с Путиным, который пообещал сделать в помощь этой идее все, что в его силах", - пишет издание.

"Они планировали саммит, который должен был состояться в Москве. Но вскоре после того, как Трамп стал кандидатом в президенты от Республиканской партии, Грэм по совету российских лидеров перенес мероприятие в Вашингтон", - сообщает автор.

"По словам Грэма, Путин считает себя защитником "выживших христиан" в Сирии, а христиане и представители других религиозных меньшинств находятся по большей части в безопасности, если они проживают в районах, подконтрольных сирийскому правительству", - пишет издание.

По мнению автора, и Иларион, и Грэм поддерживают тягу Путина к проведению ультраконсервативной политики.

"Мы продолжим тесное сотрудничество с Евангельской ассоциацией Билли Грэма, но также и с более крупной евангельской общиной в этой стране, - говорит Иларион. - У нас много союзников".

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.