12 мая 2017 г. Ниам Лайонс | The Times Ирландские сенаторы расспросили российского посла о пытках геев Три ирландских сенатора задали вопросы российскому послу в Ирландии о ситуации с соблюдением прав человека на фоне задержаний гомосексуалистов в Чечне, пишет The Times. Дэвис Норрис, Джерри Буттимер и Финтэн Уорфилд, все трое гомосексуалисты, пригласили Максима Пешкова на переговоры в среду в резиденцию парламента Ирландии Ленстер-Хаус, пишет Ниам Лайонс. Российские активисты и журналисты сообщили о кампании насилия со стороны правоохранительных органов в отношении гомосексуалистов в Чечне за последние месяцы. Сообщается об убийстве трех человек и о многочисленных арестах. По сообщениям, несколько человек были избиты и подверглись пытке электрошоком. Выступая после встречи, Буттимер сказал, что, к сожалению, им пришлось иметь дело с "каменной стеной". "Мы ясно дали понять послу, что дискриминация ЛГБТ-сообщества в России является насущным вопросом защиты прав человека и требует немедленной реакции", - сообщил Буттимер. Однако посол, по словам сенатора, занял "скептическую позицию", настаивая на том, что в России нет дискриминации геев. Источник: The Times