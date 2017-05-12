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12 мая 2017 г.
12 мая 2017 г.

Ниам Лайонс | The Times

Ирландские сенаторы расспросили российского посла о пытках геев

Три ирландских сенатора задали вопросы российскому послу в Ирландии о ситуации с соблюдением прав человека на фоне задержаний гомосексуалистов в Чечне, пишет The Times.

Дэвис Норрис, Джерри Буттимер и Финтэн Уорфилд, все трое гомосексуалисты, пригласили Максима Пешкова на переговоры в среду в резиденцию парламента Ирландии Ленстер-Хаус, пишет Ниам Лайонс.

Российские активисты и журналисты сообщили о кампании насилия со стороны правоохранительных органов в отношении гомосексуалистов в Чечне за последние месяцы. Сообщается об убийстве трех человек и о многочисленных арестах. По сообщениям, несколько человек были избиты и подверглись пытке электрошоком.

Выступая после встречи, Буттимер сказал, что, к сожалению, им пришлось иметь дело с "каменной стеной".

"Мы ясно дали понять послу, что дискриминация ЛГБТ-сообщества в России является насущным вопросом защиты прав человека и требует немедленной реакции", - сообщил Буттимер.

Однако посол, по словам сенатора, занял "скептическую позицию", настаивая на том, что в России нет дискриминации геев.

Источник: The Times


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