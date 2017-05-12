Взрыв в Дортмунде: неопровержимые улики против Сергея В.

В квартире подозреваемого немецкие следователи обнаружили, по-видимому, неопровержимые доказательства его вины: частично написанные по-русски заметки, касающиеся плана проведения теракта против футболистов дортмундской "Боруссии", сообщает корреспондент Die Welt Флориан Фаде.

Подозреваемый в подготовке и совершении взрыва, прогремевшего рядом с автобусом немецкой футбольной команды, немец российского происхождения Сергей В. свою вину отрицает, но, по информации Die Welt, "сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции уверены: в квартире подозреваемого были обнаружены неоспоримые доказательства его вины". Следователи нашли и документы с содержащимися в них техническими заметками относительно взрывных устройств, добавляет автор статьи.

Как напоминает Фаде, вечером 11 апреля прогремело три взрыва рядом с автобусом дортмундской "Боруссии", в котором футболисты ехали на матч Лиги чемпионов против "Монако". По чистой случайности пострадал лишь один футболист. Через 10 дней был задержан подозреваемый в подготовке и совершении теракта - им оказался 28-летний Сергей В. Прокуратура считает, что он совершил теракт из корыстных побуждений - в надежде заработать на падении стоимости акции "Боруссии" после взрывов.