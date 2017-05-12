Вашингтон уподобляется Кремлю

"Этот визит вряд ли мог прийтись на еще более невыгодное время", - пишет политический обозреватель немецкой газеты Die Zeit Хайке Бухтер о состоявшемся в среду приеме президентом США Дональдом Трампом главы МИД РФ Сергея Лаврова в Белом доме. В ходе встречи обсуждались темы, связанные с ростом напряженности между двумя странами: гражданская война в Сирии, борьба с террористической организацией "Исламское государство"*, действия России на Украине и северокорейская угроза.

Но в том, что встреча с Лавровым выглядит столь неудобной, "виновата, прежде всего, личная проблема Трампа, связанная с Россией", отмечает автор. Так, всего за несколько часов до этого Трамп снял с должности директора ФБР Джеймса Коми. Последний публично заявлял о том, что он ведет расследование того, была ли связь между предвыборной командой Трампа и доверенными лицами Кремля, а если и была - то в каких масштабах. "И если Трамп тем самым преследовал цель избавиться от этого расследования, то он очень крупно просчитался", - уверен Бухтер.

Разумеется, Трамп "назвал совершенно иные причины отставки Коми: якобы тот, как заявил президент во время своего короткого выступления перед журналистами в среду, не справлялся с работой. До этого Трамп называл причиной отставки неадекватные действия Коми в ходе его расследования против Хиллари Клинтон". Последняя, как напоминает издание, использовала личный сервер для официальной электронной переписки, и поэтому летом 2016 года Коми жестко раскритиковал ее за подобное обращение с секретными данными. Тогда Трамп даже похвалил действия Коми, а в январе в ходе одного из приемов даже дружески похлопал его по плечу. Тем не менее, нынешний президент, который, оказывается, высоко ценит лояльность по отношению к себе, не простил Коми за то, что в марте он назвал бессодержательными неоднократные заявления Трампа о том, что его предшественник Обама отдал распоряжение вести за ним слежку во время предвыборной кампании.

"Как бы то ни было, но последние действия Трампа еще больше укрепляют впечатление о президенте как о человеке, который окопался в Белом доме вместе с членами своей семьи и приближенными. Причем этот президент - из тех правителей, что избавляются от всех неугодных и безжалостно наказывают за любые проявления нелояльности. Хотя в принципе гость Трампа Лавров привычен к таким условиям", - заключает Бухтер.