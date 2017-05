12 мая 2017 г. Филип Бамп | The Washington Post Как русские могли пронести записывающее устройство в Овальный кабинет "Эта фотография была неожиданной", - пишет The Washington Post. "На ней представлена встреча президента Трампа с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в среду в окружении избранного круга других чиновников - в том числе российского посла Сергея Кисляка. Хотя встреча не была неожиданной, этого нельзя сказать о снимке, сделанном фотографом, сопровождавшим Лаврова, и, впоследствии, опубликованном российским государственным новостным агентством", - говорится в статье. "Когда это фото было опубликовано, быстро возник вопрос о разумности допуска в Овальный кабинет, по крайней мере, одного россиянина, проверенного не настолько хорошо, чтобы обнаружить, что он работает в двух местах", - пишет автор статьи Филип Бамп. "Однако, в самом деле, какой ущерб мог быть причинен? Мог ли агент в реальности установить подслушивающее устройство в Овальном кабинете?" - задается вопросом журналист. "Эксперт, с которым мы побеседовали, сказал, что мог - но, возможно, ненадолго", - говорится в статье. Когда мы говорили по телефону, пишет Бамп, я попросил главу компании по безопасности Brickhouse Security Тодда Морриса объяснить, как бы он установил записывающее устройство в Овальном кабинете - и как информация могла бы поступить назад. "Я бы принес устройство размером примерно со спичечный коробок, очень маленькое, - сказал он. - Оно было бы настроено на режим аудиозаписи. Данные должны были быть сохранены локально. И тогда, в рамках определенного периода времени, оно бы передало их как пакет сообщений на сервер". "Сходите на любое представление фокусников, и вы увидите, что ловкость рук не так уж трудно натренировать, - отметил Моррис. - Взять устройство размером со спичечный коробок и "уронить" его между диванных подушек или под ковер, пока завязываете шнурок? Вполне реально". "В конце концов, его найдут, - считает Моррис. - Это офис, который полностью осматривается хорошо подготовленными профессионалами". "Они, на самом деле, разбирают на части большую часть комнаты", - добавил он. Затем, с учетом того, что оборудование будет найдено, "жучок" Морриса передал бы сигнал как можно быстрее. "Есть два варианта, как его можно передать: используя обычную вышку сотовой связи или с помощью низкочастотного сигнала, у которого больше шансов проникнуть через стены Белого дома. И русским не понадобится припарковывать белый фургон с ненавязчивым названием "Цветы от Владимира" на Пенсильвания-авеню, чтобы уловить исходящий сигнал. Такой сигнал может передаваться на милю, по словам Морриса, позволив им разместиться, к примеру, в ближайшем отеле", - иронизирует автор. Источник: The Washington Post