12 мая 2017 г. Дэвид Филипов | The Washington Post Россиянин признан виновным в разжигании ненависти на религиозной почве - за игру в Pokemon Go в церкви "Когда, получив обвинительный приговор за разжигание ненависти, можно считать, что ты легко отделался?" - задается вопросом журналист The Washington Post Дэвид Филипов. "Это когда ты - Руслан Соколовский, 22-летний блогер-атеист, опубликовавший видео про игру в Pokemon Go в известном российском соборе, и получаешь по решению суда 3,5 года условно", - говорится в статье. Храм-на-Крови в Екатеринбурге построен на месте, где большевики казнили царя Николая II и его семью в 1918 году, уточняет автор. "Приговор соответствует представлениям российского президента Владимира Путина о его стране как бастионе консервативных ценностей и взглядам Русской православной церкви", - говорится в статье. Так почему адвокат Соколовского назвал это победой, а его сторонники - в том числе участница Pussy Riot Надежда Толоконникова, которая написала у себя в Twitter: "Есть. Ура. Отлично", - приветствовали вердикт? "Потому что судья Екатерина Шопоняк могла принять намного худшее решение. Обвинение требовало 3,5 года тюремного заключения. А в сегодняшней России то, чего хочет обвинение, - обычно то, что обвинение получает", - пишет Филипов. "Мы должны понимать, что условный срок в современных реалиях - это признание невиновности", - заявил Николай Ляскин, оппозиционный активист. На видео Соколовский играет в игру на фоне зажженных свечей под саундтрек, в котором перемежается тема игры Pokemon Go, православная молитва и музыка с непристойным текстом. В конце клипа Соколовский говорит, что ему не удалось поймать "самого редкого покемона, которого можно здесь найти, - Иисуса". "Церковь отрицает, что она имела отношение к уголовному делу", - говорится в статье. Решение судьи вызвало осуждение со стороны Amnesty International, назвавшей приговор "очередной атакой на свободу слова". "Осудив Соколовского, российские власти послали ясный сигнал всем, кто захочет бросить вызов гротескному закону "об оскорблении чувств верующих", - говорится в заявлении Amnesty International. Организация заявила, что арест Соколовского и последующий процесс повлекли за собой "вызывающую беспокойство самоцензуру в СМИ", и привела в качестве примера решение российского кабельного телеканала не показывать эпизод "Симпсонов", в котором вышучивается игра в Pokemon Go в церкви, пишет Филипов. Однако официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной заявил, что Соколовский был наказан "не за ловлю пресловутых покемонов", а за "экстремистские призывы" в роликах. Источник: The Washington Post