12 мая 2017 г. Карл Бильдт | The Washington Post Путин - не тот геополитический гений, за которого его выдает мир "Время от времени люди заявляют, что Владимир Путин - необычайно компетентный и успешный геополитический игрок, - пишет бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт в статье, опубликованной в The Washington Post. - Это еще не решенный вопрос, если история имеет значение". Бильдт излагает историю украинско-российских отношений с момента распада СССР, особенно подробно останавливаясь на роли Путина. При Путине на политическом фронте Кремль активно вмешивался в президентские выборы 2004 года в пользу Виктора Януковича, а позже принуждал Украину вступить в Таможенный союз, препятствуя ее желанию заключить соглашение о свободной торговле с ЕС, пишет Бильдт. "Тяжелое пропагандистское наступление на Украину сочеталось с жестокими экономическими мерами", - говорится в статье. Советники Путина публично грозили Киеву "катастрофическими последствиями", требуя изменить курс. Янукович в отчаянной попытке снизить плату за российский газ задержал соглашение с ЕС и тайно пообещал вступить в Таможенный союз, утверждает автор. Когда началось народное движение на Майдане, "Янукович, убежденный Путиным", подавил восстание, применив суровое насилие, более 100 человек погибли, говорится в статье. "Исход был катастрофой для обоих лидеров", - убежден автор. Янукович покинул свою страну в начале 2014 года, Путин ответил присоединением Крыма, а также попыткой вырезать из южных областей Украины так называемую Новороссию. Кремль считал, что это будет нетрудно. "Мощная телевизионная пропаганда, "маленькие зеленые человечки", внушение своим "горячим головам" националистических идей, поставки тяжелых вооружений, денежные вливания - казалось, этот кусок пирога того стоил! Но все это провалилось", - пишет Бильдт. Сегодня поддерживаемые Кремлем сепаратисты контролируют 7% территории Украины, нуждаясь в постоянной финансовой поддержке в миллиарды рублей. Россия получила западные санкции. В ходе конфликта около 10 тыс. человек погибли и, по оценкам, около 3 млн стали вынужденными переселенцами. "Украина восстановилась после почти катастрофической финансовой ситуации начала 2014 года, укрепила свою демократию, начала более устойчивые реформы, чем когда бы то ни было ранее, и, конечно, заключила Соглашение об ассоциации и свободной торговле с ЕС. Между тем Евразийский экономический союз прозябает, терзаемый спорами, и, на взгляд его членов, все более утрачивает значимость", - говорится в статье. "Что касается Путина, он был вынужден усвоить урок, который должен быть ясен из истории: вторгаться в другие страны - не лучший способ заводить друзей. Украина, которая всегда была несколько разделенной, теперь объединилась в своем сопротивлении России. Новое поколение украинцев растет, воспринимая Россию как врага, а не как друга", - констатирует Бильдт. "Путину, конечно, хотелось бы, чтобы его запомнили в истории как лидера, который забрал обратно Крым. Посмотрим еще - вопрос Крыма открыт, - указывает экс-премьер Швеции. - Однако Путин потерял все остальное. Войска НАТО размещаются в трех странах Балтии и Польше. По всей Европе растут оборонные расходы. Грузия только что получила безвизовый доступ в ЕС. Даже Белоруссия начинает становиться беспокойной". "И великая страна Украина никогда не вернется к Кремлю. Я не удивился бы, если бы историки будущего восприняли это как еще более значительную геополитическую катастрофу, чем кончина СССР. Роспуск Советского Союза был, рано или поздно, неизбежен. Однако украинского бедствия можно было избежать. Оно - творение рук человека из Кремля", - говорится в статье. "Владимир Путин - блестящий геополитический игрок. Ну-ну..." - иронизирует Бильдт. Источник: The Washington Post