12 мая 2017 г. Энн Эпплбаум | The Washington Post Запомните эти фотографии, на которых Трамп и русские улыбаются "Всмотритесь в эти счастливые лица; удержите их в памяти. А затем всего на минутку уделите внимание истории Ильдара Дадина", - пишет обозреватель The Washington Post Энн Эпплбаум, комментируя совместные фото президента США Трампа, министра иностранных дел РФ Лаврова и посла РФ в США Кисляка, сделанные в среду в Овальном кабинете Белого дома. Дадин "стал одной из первых жертв нового сурового российского закона, направленного против инакомыслия", говорится в статье. Он был приговорен к трем годам тюрьмы и в колонии в Карелии "обнаружил, что пытки в стиле, который практиковался в сталинском СССР, все еще применяются", пишет автор. "В Чечне, еще одной российской "провинции", полиция безнаказанно похищала, пытала и убивала мужчин-геев после того, как чеченские официальные лица решили вообще "ликвидировать" гомосексуальность. Российская прокуратура также недавно задержала и арестовала по сфабрикованным обвинениям Юрия Дмитриева, одного из известнейших историков сталинизма в России", - говорится в статье. По мнению автора, Трамп, Лавров и Кисляк ничуть не интересуются ни судьбой Дадина или Дмитриева, ни судьбой американского журналиста Дэна Хеймена ("его недавно арестовали за то, что он настойчиво расспрашивал Тома Прайса, министра здравоохранения и социальной политики"). "Все эти скучные правила и процедуры, которыми обеспечивается правосудие, не интересуют тех, кто верит в персонализированную власть, не ограничиваемую традициями, институциями или конституциями", - замечает обозреватель. Эпплбаум делает вывод: российская сторона "даже не нуждалась бы в стимулах или сговоре ради того, чтобы поддержать предвыборную кампанию Трампа. Они в состоянии понять его личность, его цинизм и нечестность - нечто знакомое, его алчность - такая же, как их алчность. И, главное, его недостаточное уважение к закону - такое же, как их недостаточное уважение к закону. Трамп уволил директора ФБР, чтобы тот не маячил на телеэкране; российские полицейские сажают за решетку диссидентов, чтобы общество их не видело. Нет, это не одно и то же. Но разница не слишком велика". Источник: The Washington Post