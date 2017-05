12 мая 2017 г. Джулиан Э.Барнс | The Wall Street Journal На фоне напряженных отношений с Россией Литва просит разместить у себя перманентный воинский контингент США "Президент Литвы Даля Грибаускайте сказала, что хочет, чтобы в ее стране постоянно присутствовали американские военнослужащие, поскольку Россия наращивает силы в регионе и готовится к военным учениям в сентябре", - сообщает журналист The Wall Street Journal Джулиан Э.Барнс. "В интервью в четверг, спустя день после встречи с министром обороны США Мэттисом, Грибаускайте сообщила, что ведет переговоры с США и другими странами об охране воздушного пространства Литвы", - говорится в статье. "Нам необходимо серьезное участие США не только в целях сдерживания, но и в целях обороны, - заявила Грибаускайте. - Важно располагать адекватным потенциалом для ответа на возможные угрозы". Автор статьи сообщает: "США раздумывают о передислокации в Литву системы ПВО Patriot в рамках своих учений ПВО этим летом, и, по словам официальных лиц, эта система, возможно, останется там еще дольше - до окончания российских учений". "США с 2014 года постоянно держат в Литве 150 военных. Но теперь Вашингтон намеревается проводить ротацию военнослужащих своей тяжелой танковой бригады, то вводя их в эту страну, то выводя", - пишет издание. Грибаускайте, со своей стороны, заявила: ее страна нуждается в постоянном присутствии американских военнослужащих. "Присутствие американцев - фактор, умножающий мощь сдерживания, - заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис. - Присутствие американцев здесь меняет ход игры". Источник: The Wall Street Journal