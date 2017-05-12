На фоне напряженных отношений с Россией Литва просит разместить у себя перманентный воинский контингент США

"Президент Литвы Даля Грибаускайте сказала, что хочет, чтобы в ее стране постоянно присутствовали американские военнослужащие, поскольку Россия наращивает силы в регионе и готовится к военным учениям в сентябре", - сообщает журналист The Wall Street Journal Джулиан Э.Барнс.

"В интервью в четверг, спустя день после встречи с министром обороны США Мэттисом, Грибаускайте сообщила, что ведет переговоры с США и другими странами об охране воздушного пространства Литвы", - говорится в статье.

"Нам необходимо серьезное участие США не только в целях сдерживания, но и в целях обороны, - заявила Грибаускайте. - Важно располагать адекватным потенциалом для ответа на возможные угрозы".

Автор статьи сообщает: "США раздумывают о передислокации в Литву системы ПВО Patriot в рамках своих учений ПВО этим летом, и, по словам официальных лиц, эта система, возможно, останется там еще дольше - до окончания российских учений".

"США с 2014 года постоянно держат в Литве 150 военных. Но теперь Вашингтон намеревается проводить ротацию военнослужащих своей тяжелой танковой бригады, то вводя их в эту страну, то выводя", - пишет издание.

Грибаускайте, со своей стороны, заявила: ее страна нуждается в постоянном присутствии американских военнослужащих.

"Присутствие американцев - фактор, умножающий мощь сдерживания, - заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис. - Присутствие американцев здесь меняет ход игры".