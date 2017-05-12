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12 мая 2017 г.
12 мая 2017 г.

Байрон Тау | The Wall Street Journal

Руководители американской разведки согласны с утверждениями о вмешательстве России в выборы

Несколько высокопоставленных представителей американской разведки сообщили в Сенате в четверг, что согласны с выводами доклада о том, что Россия занималась хищением данных и хакерством во время выборов 2016 года, пишет корреспондент The Wall Street Journal Байрон Тау.

На слушаниях в Комитете Сената по разведке директор Национальной разведки США Дэн Коутс подал заявление, где сделано заключение, что Россия "заняла более агрессивную киберпозицию".

"Эта агрессивность проявилась в российских попытках повлиять на американские выборы 2016 года, и мы полагаем, что только самые высокопоставленные чиновники могли санкционировать хищение и раскрытие данных по американским выборам, исходя из масштаба и серьезности целей", - написал Коутс в своем заявлении.

Коутс, бывший сенатор из Индианы, был назначен директором Национальной разведки Трампом, уточняет корреспондент.

Сенатор Марк Уорнер, вице-председатель сенатского Комитета по разведке, "спросил руководителей разведывательных ведомств, признают ли они январский доклад администрации Барака Обама о том, что Россия пыталась вмешаться в президентские выборы посредством кампании по дезинформации, хищению данных и утечек", - сообщает корреспондент.

Главы ЦРУ, ФБР и АНБ просто ответили: "Да". Все они служат в администрации Трампа, хотя Эндрю Маккейб, и.о. главы ФБР, и глава АНБ адмирал Майкл Роджерс были назначены при президенте Обаме. Трамп подвергал сомнению выводы январского доклада, появившегося в последние дни администрации Обамы, напоминает издание.

Источник: The Wall Street Journal


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