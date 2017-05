12 мая 2017 г. Натан Ходж, Пол Зонне | The Wall Street Journal Трамп призывает Россию и Украину помириться "В четверг, на следующий день после того, как он провел встречи в Вашингтоне с главами внешнеполитических ведомств России и Украины, президент Дональд Трамп призвал эти страны заключить мир, представляя себя кем-то вроде нейтрального миротворца", - сообщают Натан Ходж и Пол Зонне в The Wall Street Journal. "Трамп опубликовал в Twitter две своих фотографии рядом: одна - с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, другая - с украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным - и написал, что встретился с двумя главными дипломатами в один и тот же день в Белом доме, - говорится в статье. - "Давайте мириться!" - гласит подпись под фотографиями, над изображением подписи Трампа и американского флага". "Это послание знаменует изменение тона Вашингтона в отношении Украины. Администрация Обамы редко призывала две страны заключить мир - вместо этого она представляла США защитником суверенитета Украины и требовала от России прекратить оккупацию Крыма и поддержку вооруженных повстанцев на востоке Украины", - отмечают журналисты. "В США публикация российским МИДом изображений широко улыбающегося Лаврова в Овальном кабинете в среду подлила масла в огонь политической бури, вызванной предположениями о вмешательстве России в дела США, - указывают авторы. - То, как Москва представила свои дружелюбные отношения с Вашингтоном, особенно взрывоопасно в связи с тем, что это было сделано после неожиданного увольнения Трампом шефа ФБР Джеймса Коми посреди ведущегося ФБР расследования возможного сговора между Россией и предвыборным штабом Трампа". "Российские чиновники в четверг выразили осторожный оптимизм относительно возможного укрепления связей после встречи Трампа с Лавровым", - передают Ходж и Зонне. "Пока рано делать какие-то заключения, - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков российскому новостному агентству "Интерфакс". - Безусловно, весьма позитивным является сам факт того, что ведется разговор". Источник: The Wall Street Journal