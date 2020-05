12 мая 2020 г. Джон Берн-Мердок и Генри Фой | Financial Times Смертность в России от Covid-19 может быть на 70% выше, чем официальные цифры "Число погибших от коронавируса в России может быть на 70% выше, чем показывают официальные государственные данные, на фоне того, как Кремль пытается обуздать распространение Covid-19, несмотря на 7-недельную изоляцию", - передает Financial Times. Анализ данных о смертности по всем причинам в Москве и Санкт-Петербурге, проведенный Financial Times, выявил в апреле на 2073 смерти больше по сравнению со среднестатистическим показателем за предыдущие пять лет". "Официальные данные о смертности от Covid-19 в этих двух городах говорят о всего 629 за тот же самый период, а 1444 смертельных случая, превышающих обычный уровень смертности, остаются неучтенными. Если добавить их к обнародованным на утро понедельника данным о 2 009 смертях от Covid-19, то это будет означать увеличение числа погибших в России на 72%", - указывает издание. "(...) Президент Владимир Путин неоднократно говорил гражданам, что пандемия находится "под контролем", несмотря на заявления ассоциации врачей, связанной с активистами оппозиции, о том, что правительство скрывает масштабы медицинского кризиса. Кремль указывает на официальные данные, говорящие о большом объеме тестирования и о более низких показателях смертности, чем в других крупных странах, как на признаки того, что он борется с пандемией, но министерство здравоохранения страны признало, что не у всех, кто умирает зараженным Covid-19, вирус указан в качестве причины смерти", - напоминает газета. "FT выявила на 1841 смерть больше в Москве по сравнению со средним показателем за тот же месяц в течение минувших пяти лет, согласно данным, обнародованным городскими властями. Это в три раза больше, чем официальные данные правительства о 600 случаях смерти от коронавируса в городе в прошлом месяце, - констатирует газета. - (...) Данные городских властей Санкт-Петербурга свидетельствуют о 232 случаях смерти, превышающих среднестатистический показатель, а официальная статистика о смертности от коронавируса говорит всего о 29 смертях". "Занижение на 72% - это умеренная оценка, поскольку она основана на анализе смертности, превышающей средние показатели, только в Москве и Санкт-Петербурге. Если в других российских городах или регионах также фиксируется превышение числа смертельных случаев по сравнению с официальной смертности от Covid-19, масштабы национального занижения увеличатся", - отмечается в публикации. "(...) Эксперты полагают, что поскольку методологии стран по составлению отчетности о смертности в результате Covid-19 сильно различаются, избыточная смертность дает более точную картину истинного числа жертв пандемии", - добавляет издание. (...) Источник: Financial Times