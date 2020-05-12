Россия натерпелась, Путин снимает карантин

"(...) В понедельник за несколько часов Россия обогнала Великобританию и вышла на третье место по числу зараженных Covid-19 с показателями 221 344 заражения, включая 11 656 новых случаев за последние сутки. Владимир Путин выбрал этот же день для заявления о том, что с 12 мая установленный 30 марта "единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается", и о "постепенном" и "осторожном" выходе из режима ограничений. Кремль поздно отреагировал на распространение пандемии и отдал распоряжение региональным властям самим устанавливать карантинные меры в зависимости от местных условий, не издав указ об установлении общенационального режима чрезвычайной ситуации в области здравоохранения", - пишет журналистка Liberation Вероника Дорман.

"(...) Несмотря на безудержный рост заражений, Россия по-прежнему официально выставляет напоказ очень низкую смертность - чуть более 2 тыс. человек. По мнению наблюдателей, эта цифра в значительной степени занижена, что совпадает со свидетельствами врачей: пациенты с Covid, имеющие другие патологии, систематически исключаются из подсчетов смертей от коронавируса", - говорится в статье.

"Так создается показная картинка - "ситуация под контролем, цифры хорошие" - главные врачи больниц даже без всякого письменного указания решают свести к минимуму количество смертей от Covid", - поясняет медсестра из одного большого московского больничного центра.

"(...) В своем часовом обращении к правительству в прямом эфире Владимир Путин щедро отсчитывал цифры и раздавал обещания: помощь семьям с детьми, премии медперсоналу, кредитные линии, налоговые вычеты для индивидуальных предпринимателей, поддержка малого и среднего бизнеса...", - описывает журналистка.

"Путин - освободитель", - тотчас язвительно заметил политолог Глеб Павловский на независимом телеканале "Дождь". "Путин взял себе роль доброго следователя. Он будет разрешать, остальные запрещают. (...) Путин делает подарки и несет свободу".

"Действительно, мэр Москвы Сергей Собянин слушал своего президента с сокрушенным видом, поскольку несколько дней назад он продлил до 31 мая строгий режим в столице, являющейся основным очагом эпидемии (115 900 случаев заражения, в том числе более 6000 за сутки): спецпропуска для выхода из дома, обязательное ношение маски и перчаток в транспорте и магазинах...", - пишет Libération.

"Чего-то я не понял?! Режим нерабочих дней закончен, а на улицу выходить нельзя. И как тогда работать?" - прокомментировал экономист Сергей Алексашенко в Twitter, представив в сжатом виде недоумение москвичей.

"Сегодня на уровне президента и правительства было принято решение вывести Россию на первое место в мире по заражению коронавирусной инфекцией, - иронизировал занимающийся политической сатирой аккаунт @KermlinRussia. - Третье место - слишком унизительное для такой великой державы".