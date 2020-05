Погружение в MGTOW, сообщество мужчин, которые хотят дистанцироваться от женщин

"Интернет-сообщество антифеминистски настроенных мужчин распространяет женоненавистническую и конспирологическую идеологию, аргументируя это тем, что необходимо освободиться от супружеских отношений, которые для них невыгодны", - рассказывает Slate.fr.

"Жиль больше не любит женщин. Четыре года назад одна из них попыталась у него за спиной родить ребенка, "осеменяя себя содержимым моего презерватива, пока я принимал душ". Он был потрясен. В феврале 2017 года он решил окончательно отказаться от любых супружеских отношений: "Самым трудным решением был отказ от отцовства", - говорит он.

"Жиль достиг последней стадии идеологии MGTOW, буквально с английского "Men Going Their Own Way" - мужчины, идущие своим путём. Эта "философия жизни", привезенная из Соединенных Штатов, уже завоевала умы десятков тысяч мужчин, ее суть состоит в том, что вступление в отношения с женщиной для мужчины стало неблаготворным. Поэтому необходимо избавиться от женщин, дабы сосредоточиться на себе. "Выгодно ли тратить заработанные деньги на несколько секс-сессий, зачастую не на том уровне, который ты себя представляешь? Некоторые скажут да, другие нет. Путь, по которому следую я, подходит не для всех", - признается он.

"Участники движения MGTOW всегда встречаются в интернете, редко в реальной жизни, - говорится в статье. - В Facebook страница MGTOW объединяет 35 тыс. пользователей со всего мира, а ее франкоязычный сегмент составляет более 3200 человек. Что у них общего? Расставание, развод или потеря родительских прав. "В большинстве случаев это мужчины, которые женились в 20 лет и развелись в 42 года. Они поняли, что все пережили похожую историю", - описывает Ахилл, который является членом этого движения.

"Марк присоединился к сообществу три года назад, после разрыва отношений в День святого Валентина. "Я стал наблюдать за несколькими примерами опасной эволюции окружающих меня женщин, особенно когда моя тетя довольно драматично развелась с моим дядей. Я пришел к выводу, что женщины в больших городах все больше вырождаются", - рассказывает он.

"(...) 100% антифеминист" Марк не считает идеологию MGTOW женоненавистнической. И частые напоминания в YouTube в его адрес по поводу "призыва к ненависти" ничего не изменили. "Феминизм ничем не оправдан, потому что в повседневной жизни нет дурного обращения мужчин с женщинами. Это все сфабриковано", - считает он. Во время беседы на YouTube он без колебаний оправдывает изнасилование: " Не надо лицемерить. Когда девушка-подросток куда-то идет, напивается и оказывается в постели незнакомца, то она сама в этом виновата. Я бы предпочел обучить девушек интеллектуальным навыкам". Такие высказывания вызывают обеспокоенность, поскольку его видео собирают почти 5 млн просмотров на YouTube", - отмечает автор статьи.

"Марк является хорошей иллюстрацией парадокса MGTOW: желание дистанцироваться от женщин сопровождается навязчивой идеей о них. Он оправдывается: "Я нахожусь на 2-м уровне, я продолжаю часто с ними встречаться, при этом осознавая опасность брака и психологическую нестабильность женщин", - объясняет он. То же самое касается Ахилла, который интересуется этим движением в течение 4 лет: "Я член движения MGTOW, но я не разочаровался в том, чтобы жить в паре. Я просто понял, что заводить детей, полагая, что женщина равна с нами, это все равно, что выстрелить себе в ногу".

"(...) Чтобы решить сексуальную проблему, другие участники MGTOW призывают на помощь девушек из эскорта, так как считают их единственными женщинами, принимающими свою "истинную натуру". "Я не вижу смысла тратить деньги на женщину. Если необходимо, эскорт делает свое дело, потому что тут мы прямо переходим к сути и в конечном итоге мы тратим намного меньше, получая возможность найти красивый объект", - пишет один из них на Facebook.

"(...) В противовес движению #Metoo и феминистским коллективам, которые обивают пороги и требуют положить конец патриархату, участники движения MGTOW бушуют в социальных сетях и выступают за возвращение к "естественному порядку", как американец Сэндмен, чьи видео на YouTube собирают 87 млн просмотров.

"(...) По их мнению, мужчины стали настоящими жертвами нашего времени: "Патриархат лежит у истоков цивилизации, а феминизм разрушает ее", - беспокоится Марк (...). Члены движения MGTOW, в частности, берут в свидетели такого американского изобретателя в области электричества, как Никола Тесла, который также известен своими радикально антифеминистскими взглядами. "У него сотни изобретений, ставших определяющими для XX века. Вы действительно думаете, что он мог бы создать все это, если бы у него были жена и дети?" - задается вопросом Сэндмен в одном из своих видео.

"(...) Когда мужчины станут массово отвергать все эти бабские штучки, тогда женщинам придется вернуться к традиционным способам размножения. И произойдет возвращение к сбалансированному обществу", - предсказывает Марк.

"(...) Среди членов движения MGTOW нечасты призывы к изнасилованию или убийству, в частности, потому, что их идеология теоретически пропагандирует отсутствие интереса к женщинам. Но это не успокаивает Джин Лян Линь, американского медиа-антрополога и автора исследования на эту тему в 2017 году. "Даже если это движение является более пассивно-агрессивным [враждебность, которая открыто не отображается], оно остается опасным для женщин, потому что таит в себе глубоко женоненавистническое и недоверчивое видение женщин", - объясняет она. Американская и британская исследовательская группа также наблюдала радикализацию онлайн-дискурса в сообществах маносферы", - говорится в статье.

"К сожалению, промывание мозгов со стороны движения MGTOW не ограничивается интернетом. В январе прошлого года Микаэль П., член французской группы MGTOW, был обвинен в убийстве своей бывшей жены, зарезанной в ее доме", - сообщается в публикации.

"(...) Понимание истинной природы женщин" побудило Луи проявить интерес к MGTOW два года назад. "Мужчина рационален, а женщина эмоциональна: когда до меня это дошло, я многое понял", - говорит он сегодня. Второй урок MGTOW: отношения между мужчиной и женщиной - это всего лишь простое уравнение затрат и выгод, результат которого неблагоприятен для мужчин: "Женщины естественно ищут физическую и финансовую защиту", чтобы размножиться, - продолжает Луи. Как только они получат ее, их гипергамная натура заставляет их "искать в другом месте" кого-то более статусного, что объясняет высокий уровень разводов в западных обществах", - передает издание.

"Идеология MGTOW напрямую вдохновлена биологией и эволюционной психологией, чтобы оправдать свои сексистские аргументы, - говорится в публикации."Большая часть теории MGTOW подтверждена наукой", - уверяет Луи. Этот очень популярный подход к психологии, институционализированный в 1990-х годах в Соединенных Штатах, по-прежнему подвергается критике во Франции "из-за его связей с социобиологией и антифеминизмом", объясняет Одиль Филлод, независимый исследователь в области социальных наук. "Он заключается в объяснении некоторых текущих психо-поведенческих черт существованием врожденных склонностей, выбранных в ходе эволюции", - добавляет она.

"В 2014 году ученые тоже восстали против инструментализации биологии на форуме, опубликованном в газете LeMonde: "Биология эволюции скорее предполагает существование "естественного беспорядка", нежели естественного порядка. Когда маскулинисты вдохновляются поведением приматов для демонстрации своих теорий, то они склонны забывать, что среди шимпанзе "самцы и самки почти без всякого разбора совокупляются с особями обоих полов", - напоминает Одиль Филлод в своем блоге.