Коронавирус вызывает синдром Кавасаки?

"В редких случаях Covid-19, возможно, вызывает у детей загадочный синдром Кавасаки, обширное воспаление кровеносных сосудов", - сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"По крайней мере о здоровье детей людям пока не нужно было беспокоиться: даже если дети заражаются коронавирусом Sars-CoV-2 так же часто, как взрослые, болезнь чаще всего протекает у них незаметно и, как правило, со слабыми симптомами. Так, в Германии, по данным Института Роберта Коха, пока скончалось только 3 человека младше 20 лет, у которых был обнаружен вирус".

"Однако все чаще педиатры по всему миру обнаруживают у юных пациентов обширное воспаление кровеносных сосудов, с сохраняющейся в течение всего дня высокой температурой и кожной сыпью. Также часто воспаляется слизистая оболочка глаз, отекает язык, трескаются губы. Такая картина заболевания схожа с давно известным синдромом Кавасаки, который в крайних случаях поражает и сердце", - пишет издание.

"Мы воспринимаем эти сообщения со всей серьезностью", - сказал Райнхард Бернер, директор детской клиники при Дрезденском университете и член правления Германского общества детской и подростковой медицины. По его словам, вполне возможно, что у детей заражение вирусом Sars-CoV-2 приводит к своего рода синдрому Кавасаки. Ведь известно, что коронавирус поражает кровеносные сосуды. Кроме того, в болезни, названной именем японского педиатра Томисаку Кавасаки, вероятно, также играют роль вирусы: синдром предположительно возникает из-за того, что иммунная система проявляет чрезмерную реакцию на инфекцию дыхательных путей и атакует собственный организм".

"Первой внимание на синдром Кавасаки обратила внимание калифорнийский педиатр Вина Джонс. Она еще в середине марта лечила в Пало-Алто шестимесячную девочку с кожной сыпью, высокой температурой, воспалением слизистой оболочки глаз и учащенным сердцебиением. Когда в дополнение к этим типичным для синдрома Кавасаки признакам она обнаружила у ребенка заражение Sars-CoV-2, медик решила обратить на это внимание своих коллег по всему миру. Она опубликовала информацию о данном случае в научном журнале Hospital Pediatrics. Несколько дней назад и британские врачи из команды Шелли Рифаген сообщили о восьмерых детях, которые поступили к ним в течение десяти дней с обширной воспалительной реакцией, которая привела к инфекционно-токсическому шоку. "До этого все дети чувствовали себя хорошо и были здоровы", - пишут исследователи в медицинском журнале Lancet".

"Как минимум четверо из детей контактировали в семье с зараженными Covid-19. (...) На настоящий момент в Европе известно как минимум о 50 подобных случаях в Великобритании, Франции, Испании, Италии и Швейцарии. В Нью-Йорке губернатор Эндрю Куомо на выходных и вовсе заявил о 73 зараженных детях, у которых был обнаружен данный синдром; три ребенка скончались. "Вполне возможно, что болезнь наблюдается уже на протяжении нескольких недель и ранее не связывалась с Covid", - сказал Куомо. Он попросил родителей уделять больше внимания возможным симптомам - например, не спадающей долгое время температуре, сильным болям в животе, изменениях на коже, учащенному сердцебиению и болям в груди. (...) Жалобы на боли в животе наблюдаются при этом синдроме особенно часто, указывает и Райнхард Бернер: "Некоторые дети поступили к врачу из-за аппендицита", - говорит он. Лишь потом выяснилось, что вся их иммунная система находилась в нетипичном состоянии. Однако вопрос о том, всегда ли симптомы синдрома Кавасаки связаны с заражением коронавирусом, остается открытым. Это наряду с Бернером подчеркивает и Йоханнес Хюбнер, председатель Германского общества педиатрической инфектологии и заместитель руководителя педиатрической клиники при Мюнхенском университете: так, не у всех пациентов в других странах был обнаружен Sars-CoV-2. И в то время, как у некоторых зараженных вирус все еще находился в организме, другие уже успешно побороли его, прежде чем у них появились симптомы".

К тому же, по словам Хюбнера, в статистике Германии и Великобритании в последнее время не выявлено увеличение числа заболеваний синдромом Кавасаки в сравнении с обычными показателями.

"Но даже если Sars-CoV-2 вызывает у детей своего рода синдром Кавасаки, родителям не стоит слишком пугаться, говорит Хюбнер. "Обычный синдром Кавасаки чаще всего не является таким тяжелым и опасным для жизни заболеванием", - передает Süddeutsche Zeitung.