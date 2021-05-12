Новые американо-российские санкции наказывают не тех людей

"Пока президент Байден и его российский коллега Владимир Путин пытаются решить, где встретиться - в Вене, Рейкьявике или Хельсинки - американцы и россияне пытаются просчитать, не сделают ли введенные двумя странами санкции невозможным для них посещение Москвы или Вашингтона", - пишет The Los Angeles Times.

"Посольство США в Москве объявило, что со среды прекращает выдачу неиммиграционных виз россиянам. Россияне, которые хотят поехать в США учиться или вести бизнес, смогут подать документы на визу только в третьих странах. Приостановка консульских услуг - результат недавнего обмена санкциями между Вашингтоном и Москвой", - пишет издание, напоминая, в том числе, про взаимные высылки дипломатов в духе "око за око". "(...) Однако Москва пошла еще дальше в ограничении представителей американской миссии. Кремль запретил посольству США нанимать россиян на любые должности, что стало тяжелым ударом для американской миссии в России, поскольку у нее было много местных сотрудников, - говорится в статье. (...) - На самом деле, получить американскую визу в Москве было сложно уже с 2017 года, когда Путин в ответ на американские санкции приказал США сократить более 750 дипломатических сотрудников в России. Он достиг своей цели - уравнять количество дипломатов в обеих странах (максимум 455). Но для россиян, планирующих посетить США, сокращение персонала превратилось в месяцы ожидания собеседования на получение визы. Большинство из них предпочли поехать в соседние страны, такие как Грузия или Белоруссия, где быстрее получить американскую визу. Туристы с просроченными визами также могли продлить их в России без назначения встречи. Это больше не будет возможным".

(...) "В МИД России отметили, что после сокращения штата миссия США в России насчитывала всего 280 американских сотрудников, хотя может иметь до 455. В МИД четко заявили, что ничто не мешает посольству США нанять 175 американских граждан для оформления виз и привезти их в Россию. Российские чиновники обвинили миссию США в России в неэффективной работе. "Проще было бы сказать: не умеем и не хотим работать", - заключило министерство в своем посте на Facebook.

"(...) Госдепартамент не объяснил, почему он не нанимает больше американских граждан на эти рабочие места. Представитель ведомства настаивал на том, что именно российское правительство "решило еще больше ограничить дипломатическое взаимодействие между двумя странами". Учитывая, что российская миссия в США не принимает на работу американских граждан, запрет на прием на работу не кажется драконовским. Однако российские официальные лица, очевидно, знали, насколько болезненно это будет для их американских коллег. (...) ", - отмечается в статье.

"Однако вопрос о том, почему Госдепартамент не укомплектовывает свое посольство в России большим количеством американцев, остается без ответа. Так что теперь даже оппоненты Путина обвиняют Вашингтон в эскалации конфликта (...)", - указывает автор публикации.

"Туристический поток между США и Россией значительный. В 2019 году, до пандемии, Россию посетили 240 тыс. американцев, и 180 тыс. россиян получили неиммиграционные визы в США. В последние годы никаких улучшений в отношении виз не было. После того, как Байден назвал Путина убийцей, а Россия отозвала своего посла в США, нет никаких оснований надеяться, что предстоящая встреча двух лидеров может решить этот вопрос. Похоже, Москва и Вашингтон настолько заняты наказанием друг друга, что проблемы туристов не кажутся им важным делом. Однако США, вероятно, неосознанно оказали услугу Кремлю, который пытается держать россиян подальше от западных ценностей. Более того, теперь даже аполитичные граждане России будут видеть в США врага, когда узнают о новых визовых правилах".

"Итак, так ли необходимо накладывать санкции только на обычных людей? Разве не было бы разумнее отделить геополитику от культурного обмена и обеспечить, чтобы, несмотря на ограничения, граждане обеих стран по-прежнему могли взаимодействовать друг с другом и узнавать о культуре друг друга?" - задается вопросом автор публикации.