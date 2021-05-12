Джо Байден в ловушке коварного досье по Иерусалиму

"(...) Недавняя вспышка насилия в Иерусалиме и секторе Газа ставит новую администрацию США перед лицом досье, которое она надеялась проигнорировать", - пишет журналист Le Figaro Адриан Жольмес.

"Любая смерть гражданского лица вызывает глубокое сожаление, будь то смерть палестинца или израильтянина. Мы не хотим видеть провокации", - заявил во вторник официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс.

"(...) Но обострение кризиса может вынудить правительство США пойти дальше, чем просто призывы к спокойствию. Занятый двойным экономическим и санитарным кризисом, а также стратегическим соперничеством с Китаем и Россией Джо Байден до сих пор в значительной степени оставлял в стороне эту щекотливую и потенциально напряженную тему, в частности, из-за ее внутренних политических разветвлений", - говорится в статье.

"После четырехлетнего мандата Дональда Трампа, который безоговорочно поддержал Израиль, приостановив гуманитарную помощь палестинцам и переместив американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим, новый президент довольствовался возвращением к более традиционному подходу, такому как риторическая поддержка решения о создании двух государств, помощь палестинцам и поддержание безоговорочного военного и дипломатического союза с Израилем", - отмечает автор статьи.

"Об основных мерах объявил в начале апреля госсекретарь Энтони Блинкен в связи с возобновлением американской экономической и гуманитарной помощи палестинцам, в частности, о внесении взноса в бюджет Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам БАПОР, от которого отказался Трамп", - пишет Le Monde.

"В остальном Байден воздержался от отмены других решений своего предшественника, включая местонахождение посольства США. Он не назначил никакого специального посланника для работы с этим досье, а Хади Амра, отвечающего за израильские и палестинские дела в Государственном департаменте, возвел лишь в ранг заместителя помощника секретаря. После вступления в должность Байден также ждал почти месяц, чтобы позвонить премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. В официальной записи их разговора палестинцы упоминаются только в конце коммюнике и нет никакой ссылки на переговоры или решение о создании двух государств, по-видимому, основной темой их обсуждения являлся Иран", - комментирует Жольмес.

"(...) Байден видел, что многие его предшественники не смогли добиться значительных успехов в этом вопросе, несмотря на все усилия. Нормализация отношений между Израилем и рядом арабских стран даже породила надежды на то, что палестинский вопрос если не разрешится сам собой, то по крайней мере перестанет быть главной заботой американской дипломатии", - указывает журналист.

"Новый кризис послужил напоминанием о том, что конфликт далек от завершения. А бездействие все чаще подвергается критике внутри самой Демократической партии. Сенатор Берни Сандерс призвал Соединенные Штаты "решительно выступить против насилия израильских экстремистов в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу и дать понять, что изгнание палестинских семей не должно продолжаться".

"(...) Однако есть сомнения в том, что у Вашингтона действительно много методов для значимого вмешательства в данный конфликт, - считает Жольмес. - В воскресенье советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан позвонил своему израильскому коллеге Меиру Бен-Шаббату, чтобы выразить американскую "озабоченность" по поводу выселения палестинских семей из их домов в районе Шейх-Джарра. Но по данным новостного сайта Axios, который ссылается на израильские источники, Бен-Шаббат попросил, чтобы Соединенные Штаты оставались "вне кризиса" в Иерусалиме и не оказывали давление на Израиль, объясняя это тем, что международное вмешательство стало бы "наградой для палестинских бунтовщиков и тех, кто их поддерживает, цель которых состоит в оказании международного давления на Израиль".