"Свободные от Covid" острова стремятся успокоить туристов

"В Греции, на юге Италии и у побережья Испании власти активно проводят вакцинацию, чтобы до лета искоренить вирус", - пишет Le Monde.

"На самом ближнем к Афинам острове Кея, первом острове архипелага Киклады, с повышением температуры воздуха жизнь возобновляет свой ритм. Сегодня 27 градусов, идеальная погода для перекрашивания известью фасадов домов, магазинов или таверн, чтобы наилучшим образом начать туристический сезон. Повсюду в Греции ускоряется снятие ограничений. Обязательный карантин для всех, кто въезжает на греческую землю, был отменен, благоустроенные пляжи снова заработали, а клиенты вернулись на террасы баров и ресторанов", - говорится в статье.

"(...) Аэропорты по всей стране организуют приоритетную очередь для вакцинированных посетителей, предъявивших сертификат о вакцинации с QR-кодом, но он будет работать только в долгосрочной перспективе. На данный момент вакцинированные и не вакцинированные посетители должны предоставить отрицательный результат теста ПЦР, сделанного в течение 72 часов, и заполнить PLF (анкету для путешествия) не позднее чем за 24 часа до отъезда, чтобы получить штрих-код при въезде в Грецию", - сообщает издание.

"Снятие карантина подобно сиртаки. Этот танец начинается медленно и заканчивается в бешеном темпе", - улыбается Костас, владелец во втором поколении таверны Aristo, стоя на пристани для яхт на острое Кея.

"(...) Как и большинство из 227 населенных островов страны, жители острова Кея массово вакцинируются. "Процесс вакцинации открыт для всех жителей старше 18 лет. Мы приоритетный остров, потому что здесь нет больницы, только амбулаторное лечение. Такими темпами мы до конца мая вакцинируем всех. Это будет остров без Ковида", - сказала Ирини Велиссаропулу, мэр острова. Операция по вакцинации, получившая название "Элефтерия" (по-гречески "свобода"), рассматривается как единственный способ спасти туристический сезон. На долю туризма приходится 22% ВВП. Второй столп экономики после торгового флота, в котором занят каждый пятый работник, последние два года находится в состоянии стремительного падения. Поэтому Греция стремится продемонстрировать свой серьезный подход с тем, чтобы этим летом привлечь как можно больше посетителей", - отмечают авторы статьи.

"Италия с осени 2020 года сделала все, чтобы отпугнуть приезжающих туристов, но теперь она тоже открывается. Почти вся страна (за исключением Валле д'Аоста) сейчас находится в "желтой зоне", то есть с низким риском заражения, и только Сицилия и Сардиния все еще находятся в оранжевой зоне. Проще говоря, пандемия там резко снизилась - около 5 тыс. случаев в день. Марио Драги, председатель Совета министров Италии, с распростертыми объятиями приглашает иностранцев приехать и провести там отпуск с 15 мая, потому что, по его словам, "наши пляжи, горы, города и сельская местность вновь открывают свои двери". Приглашаются все желающие при условии, что они предъявят "зеленый пропуск" в виде сертификата вакцинации (с напоминанием), медицинского свидетельства о выздоровлении от Covid-19 с отрицательным результатом ПЦР-теста или антигенного теста, проведенного в течение 48 часов до вылета. С этого дня прекратится обязательный пятидневный карантин для граждан Евросоюза и десятидневный для остальных. 15 июня для въезда на полуостров "европейский цифровой пропуск" заменит "зеленый пропуск", - сообщает издание.

"Чтобы не отставать от Греции, Рим также решил сделать свои небольшие острова и изолированные горные деревушки "свободными от Covid". Осуществляется это сейчас путем организации массовой кампании вакцинации всего населения, а не только пожилых или наиболее уязвимых. На острове Прочида, расположенного у побережья Неаполя, 90% населения уже вакцинировано, проводимая армией и гражданской обороной операция уже продвинулась на острове Капри", - говорится далее.

"(...) Действуя в таком же духе, с декабря 2020 года Рим тестирует полеты "свободные от Covid" в Нью-Йорк, где все члены экипажа и пассажиры проходят тестирование перед посадкой в самолет и после выхода из него. Из 10 тыс. пассажиров, прошедших тестирование за пять месяцев, только 0,13% дали положительный результат теста на коронавирус. Операция направлена на то, чтобы как можно быстрее вернуть американцев, которые очень любят итальянские города и искусство, в то время как Соединенные Штаты очень продвинулись в своей кампании вакцинации. Такой опыт Рим готовится распространить на многие другие направления", - отмечается в публикации.

"Испанию по-прежнему преследует призрак лета 2020 года. Страна, привыкшая принимать большую часть Европы, приехавшую воспользоваться солнцем и низкими ценами, зафиксировала снижение посещаемости на 79% по сравнению с 2019 годом. Почти пустые города и кошмар для профессионалов туристического сектора, - указывают авторы статьи. "Страна не может позволить себе пережить прошлое лето, - предупредил в прошлом месяце государственный секретарь по туризму Фернандо Вальдес. - Туристическое предложение должно сопровождаться уверенностью и здоровьем. Испания должна стать безопасным местом".

"В стране со всей скоростью продолжается вакцинация. Ежедневно власти объявляют о рекордах: более 500 тыс. доз вводятся ежедневно в течение нескольких недель. Премьер-министр Педро Санчес в понедельник заявил, что до 18 августа должны быть вакцинированы 70% жителей Испании. Задача: ограничить падение туризма до 50% по сравнению с 2019 годом", - продолжают журналисты.

"Для этого в течение нескольких недель Балеарские и Канарские острова усилили контроль с помощью тестирования. Помимо иностранных туристов, испанцы, которые хотят посетить два архипелага, должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов. В результате в двух автономных регионах самые низкие показатели заболеваемости в стране. Такая ситуация сохранится, несмотря на отмену чрезвычайного положения с воскресенья, - пишет Le Monde. (...) На полуострове теперь разрешены поездки из одного региона в другой, чтобы побудить к туризму местных жителей. "Испанцы могут начать планировать свои летние каникулы", - заявила несколько недель назад министр промышленности, торговли и туризма Испании Мария Рейес Марото.