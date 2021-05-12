Коронавирус встраивается в геном человека?

"Недавно опубликованное исследование вызывает в научном мире споры о том, может ли генетический материал коронавируса попасть в ДНК человека. Группа исследователей обнаружила небольшие отдельные фрагменты генетического материала возбудителя Sars-CoV-2 в геноме человеческих клеток. Но ученые подчеркивают, что это не опасно", - передает немецкий журнал Der Spiegel.

"Из крошечных фрагментов невозможно восстановить жизнеспособные вирусы, также они не могут привести к заражению, сообщает исследовательская группа под руководством Рудольфа Йениша из Института биомедицинских исследований Уайтхеда в Кембридже (штат Массачусетс, США). Однако фрагменты генетического материала вируса могут объяснить, почему у некоторых людей ПЦР-тесты продолжают давать положительные результаты даже через несколько недель или месяцев после заражения", - отмечает издание.

"Случаи, когда люди дважды заражаются в течение нескольких месяцев, по-прежнему считаются редким явлением. (...) Также и анализ, опубликованный в научном журнале Plos One на основе данных американцев, результат теста которых вновь оказался положительным, показал, что 90% испытуемых не заражались повторно. Между двумя положительными тестами прошло не менее 60 дней. Предположительно, части вируса в течение всего этого времени оставались в человеческом организме. Но каким образом?".

"Возможно, части генетического материала коронавируса действительно попали в человеческие гены. Однако далеко не все ученые убеждены в достоверности этой теории".

"Геном человека состоит из ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты), - поясняет издание. - В случае РНК-вирусов, к которым относится и Sars-CoV-2, генетическая информация состоит из РНК (рибонуклеиновой кислоты), которая имеет несколько иную структуру. Для того чтобы вирусная РНК попала в генетический материал человека, она должна быть преобразована в ДНК биологическими инструментами, а затем встроена в генетический материал".

"Некоторые патогены, такие как вирус ВИЧ, вызывающий СПИД, могут преобразовывать свою РНК в ДНК. Способны ли на это коронавирусы, остается под вопросом".

"В новом исследовании ученые сообщили, что обнаружить фрагменты коронавируса в геноме людей, которые были инфицированы вирусом некоторое время назад, им удалось в очень редких случаях. Кроме того, в лабораторных условиях им удалось внедрить короткие фрагменты вирусного генома в геном выращенных человеческих клеток".

"Однако исследователи использовали созданные в лаборатории клетки, которые производят особенно большое количество так называемой обратной транскриптазы Line-1. Этот фермент встраивает вирусную РНК в геном человека, сказал в интервью Научному медиацентру Оливер Вайхенридер из Института эволюционной биологии Макса Планка в Тюбингене. (...) Но в обычных человеческих клетках активность этого решающего фермента крайне низка, объяснил эксперт по вирусам Йоахим Деннер из Института Роберта Коха (RKI)".

"Эти дебаты подогрели слухи о том, что компоненты вакцин на основе мРНК также могут попасть в геном человека. Однако науке пока не известен механизм того, как это должно происходить. Даже если коронавирусу удастся преобразовать свой РНК-геном в ДНК - а исследование не является доказательством этого, - это не будет иметь никакого значения для вакцин на основе мРНК".

"Они не содержат ни вирус, ни весь генетический материал патогена, а лишь небольшую его часть. Такие фрагменты РНК в большом количестве присутствуют в клетках человека и при этом не встраиваются в генетический материал".

"Вероятность того, что РНК-вакцина от Sars-CoV-2 фрагментарно преобразуется в ДНК и встроится в геном клетки, практически равна нулю, подчеркивает эксперт по вирусам Деннер. (...)"Случайная интеграция РНК Sars-CoV-2 в ДНК некоторых инфицированных клеток человека, конечно, интересна с академической точки зрения и, безусловно, должна быть изучена в дальнейшем наукой, - сказал биохимик Вайхенридер, - но я не вижу в этом никакой опасности для здоровья человека", - передает Der Spiegel.