Новые сведения, говорящие в пользу гипотезы о том, что Sars-CoV-2 возник в лаборатории

"Научный журналист Николас Вейд представил сведения, говорящие в пользу гипотезы об инциденте, произошедшем в лаборатории во время исследований мутаций, сопровождающихся повышением патогенности вируса. Но доказательств он не предоставил", - передает австрийское издание Der Standard.

"В то время как экспертный доклад ВОЗ, с задержкой опубликованный в марте, без конкретных доказательств отдает явное предпочтение тезису о естественном происхождении вируса (его передаче от летучих мышей непосредственно к человеку или через промежуточного хозяина), есть ряд более или менее известных сторонников тезиса о лабораторном происхождении патогена", - отмечает издание.

"Новая попытка придать больше правдоподобности лабораторной гипотезе, предпринятая американским научным журналистом Николасом Вейдом, несколько дней назад была опубликована в журнале Bulletin of the Atomic Scientists (...). Следует признать, что Bulletin не является профессиональным журналом для вирусологов. Однако в нем регулярно рассматриваются вопросы биологической безопасности, и издание неоднократно выступало против ВОЗ в вопросе о происхождения вируса".

"В тексте опытного научного журналиста Вейда (...) в основном приводятся сведения, указывающие на проведение рискованных исследований в Институте вирусологии Уханя и несоблюдение там мер безопасности. Некоторая информация относительно нова, но неопровержимых доказательств не представлено - что открыто признает и 78-летний автор. Однако аргументы в его объемном тексте (...) во многом звучат правдоподобно", - комментирует Der Standard.

"Основной аргумент Вейда заключается в том, что в уханьском Институте вирусологии до самого начала пандемии, вероятно, проводились исследования по усилению активности коронавирусов. Речь идет о рискованных (и потому спорных) экспериментах, в ходе которых патогенные микроорганизмы генетически или с помощью определенных испытаний на животных изменяются таким образом, чтобы они могли поразить человека. Цель состоит в том, чтобы таким образом лучше понять их взаимодействие с человеческим организмом-хозяином и подготовить соответствующие ответные меры, например, в виде вакцин", - поясняет издание.

"Именно такие исследования проводила вирусолог Ши Чжэнли (получившая прозвище "женщина-летучая мышь") в Институте вирусологии Уханя, причем при научной поддержке США, утверждает Вейд. И он также приводит еще одно (как оказалось, предполагаемое) доказательство: эти эксперименты финансировались с 2014 по 2019 год некоммерческой организацией Eco Health Alliance через исследовательские проекты в Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID), который, в свою очередь, принадлежит Национальным институтам здравоохранения США (NIH)".

"Не совсем маловажная деталь в аргументации Вейда: президентом Eco Health Alliance является специалист по зоонозам Питер Дасзак, который с самого начала и до сегодняшнего дня был и остается одним из самых ярых противников лабораторной гипотезы и в то же время являлся членом экспертной группы ВОЗ, посетившей Ухань", - указывает издание.

"В интервью в Сингапуре в начале декабря 2019 года (то есть всего за несколько дней до того, как стало известно о Sars-CoV-2) Дасзак описал эти исследования коронавирусов следующими словами, которые также цитирует Вейд: "Сейчас, после шести или семи лет этой работы, мы обнаружили более 100 новых коронавирусов, родственных SARS. Некоторые из них в лабораторных условиях проникают в клетки человека, некоторые могут вызвать SARS в гуманизированных мышах, они не поддаются лечению моноклональными антителами, и против них нельзя сделать прививку вакциной. То есть они представляют собой явную и реальную опасность".

"Кроме того, Вейд, среди прочего, пытается доказать, что исследования по усилению патогенности коронавирусов в Институте вирусологии Уханя, вероятно, проводились не на самом высоком уровне биологической защиты (BSL- 4), а только на уровне BSL-2 или BSL-3. Он приводит в качестве примера некоторые прошлые лабораторные инциденты с другими вирусами, которые привели к вспышкам инфекционных заболеваний в других местах".

"Наконец, он упоминает некоторые технические детали о генетике шиповидного белка и так называемом фуриновом сайте расщепления, которые, по его мнению (но также и по мнению лауреата Нобелевской премии Дэвида Балтимора), указывают на происхождение вируса в лаборатории - именно в результате исследований по усилению функции вируса. Впрочем, рядом других экспертов эти детали интерпретируются совершенно противоположным образом", - отмечает издание.

"Как неоднократно подчеркивает сам Вейд, все эти сведения не являются окончательными доказательствами гипотезы о лабораторном происхождении вируса", - передает Der Standard.