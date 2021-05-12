В нападениях на школы Путин винит Запад

"Массовое убийство в одной из школ российского города Казани следует печальной тенденции. Несмотря на ограничительные законы об оружии и низкий уровень частного владения оружием, нападения на школы в последние годы происходили неоднократно. Российское государство вновь переживает потерю контроля", - пишет немецкое издание Die Welt.

"(...) Ружье, из которого Ильназ Г. совершил убийства, было приобретено им на законных основаниях. Разрешение на приобретение и хранение огнестрельного оружия, как сообщается, было выдано ему менее двух недель назад", - передает журналист Павел Локшин.

"По крайней мере, с тех пор, как в 2014 году московский школьник застрелил двух человек и ранил одного, в российских школах участились случаи насилия с применением оружия. Большинство из них совершается с использованием пневматического оружия и приводит только к ранениям. Однако российские отголоски массового убийства в школе "Колумбайн" в США тоже существуют. Самый известный случай - стрельба в политехническом колледже в Керчи в оккупированном Крыму осенью 2018 года, когда студент застрелил 20 человек и себя".

"Для российских политиков и органов безопасности, наученных опытом борьбы с терроризмом в 1990-х и 2000-х годах, такие нападения - это прежде всего проблема безопасности. Неслучайно после стрельбы в Казани в городе был объявлен "режим контртеррористической операции". Президент России Владимир Путин, как и после кровопролития в 2018 году, призвал во вторник к дальнейшему ужесточению и без того рестриктивных российских законов об оружии", - пишет издание.

"Представители Общественной палаты Госдумы, своего рода консультативного органа российского парламента, выступили за введение обязанности использовать в социальных сетях только настоящие имена - такая реакция часто наблюдается и в Европе. Насилие в школах объясняется влиянием СМИ или видеоигр, а в России - еще и вредоносным иностранным влиянием, - отмечает Die Welt. - Кровопролитие в Керчи Путин объяснил "глобализацией".

"Российское руководство, похоже, мало интересуют социальные причины массовых убийств в школах, - указывает автор публикации. - При этом даже высшее руководство аппарата безопасности, по-видимому, осознает, что причины часто кроются в психологической травле будущих преступников. Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета, сказал о керченском стрелке, что его "все время унижали" одноклассники".

По мнению психолога Дениса Давыдова, "чиновники и политики "не рефлексируют о причинах школьных расстрелов и ищут решения в понятных для них областях". Поэтому появляются новые заборы или колючая проволока, или на входе на территорию школы устанавливаются металлоискатели".

"Некоторых нападавших, как, например, московского стрелка, объявляют психически больными и принудительно помещают в психиатрическую больницу. "Нападение на школу это не психиатрическая тема, это не медицинский диагноз", - предупреждает Давыдов. По его мнению, такой взгляд на проблему только истощает ресурсы".

"Такие эксперты, как Давыдов, подозревают, что причины насилия кроются в культуре буллинга в российских школах. В некоторых школах просто не хотят об этом говорить, даже на уровне городов и регионов, говорит психолог. Около 30 тыс. психологов, работающих в школах по всей стране, похоже, мало что делают для того, чтобы изменить ситуацию", - подчеркивает издание.

"Российское государство предпочитает следить за группами в социальной сети "ВКонтакте", где молодые люди обсуждают бойню в "Колумбайн" и подобные нападения. Российские спецслужбы, такие как служба внутренней разведки ФСБ, часто сообщают об успешно предотвращенных нападениях на школы. (...)Однако крайности российской судебной системы заставляют усомниться в том, что органам безопасности действительно удается предотвратить запланированные преступления - или же они просто хотят сфабриковать дело для своей статистики".

"Психологи, в частности Давыдов, не считают, что контроль над социальными сетями сам по себе плох. Но они говорят, что осуществлять его нужно осторожно. В прошлом году девять молодых людей в Красноярске были принудительно помещены в психиатрическую клинику за то, что состояли в группе во "ВКонтакте", посвященной бойне в "Колумбайне". (...) Давыдов предупреждает: следует опасаться новой версии "карательной психиатрии", которая практиковалась в отношении инакомыслящих в Советском Союзе", - передает Die Welt.