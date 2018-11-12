100-летие окончания Первой мировой войны ознаменовалось возвращением национализма

"Спустя сто лет они в Париже: вместе, но каждый поодаль от других. На минувших выходных лидеры стран-участниц Первой мировой собрались, чтобы вспомнить о завершении конфликта", - пишет обозреватель EL PAÍS Марк Бассетс.

"Это особый момент, отмеченный возвращением национализма и кризисом многосторонних институтов", - полагает издание. Как относиться к многочисленным сопоставлениям нашего времени и периода между двумя мировыми войнами: "Это праздное паникерство? Или ценное напоминание об уроках истории?" - задается вопросами обозреватель.

Сегодня мир принципиально иной по сравнению с 1918 годом: "более демократический и стабильный, в нем меньше насилия, существуют международные институты, принуждающие улаживать за столом переговоров то, что сто лет назад улаживалось артиллерийскими залпами", - пишет автор. Но "глобальный миропорядок, созданный после Второй мировой, шатается. Трамп пренебрегает союзниками и грозится их бросить. Китай и Россия снова усиливаются. Престиж либеральных демократий девальвируется. Новый популистский национализм наступает от Бразилии до Италии, от "Брекзита" до Трампа. ЕС раскалывается, НАТО оказывается под вопросом", говорится в статье.

"Причины того, почему умиротворение 1918 года потерпело неудачу, должны привлечь внимание мира в 2018 году", - сказал в интервью газете французский политолог Доминик Муази. По его словам, перемирие 1918 года не привело к умиротворению, так как "победители предъявили к Германии слишком суровые требования, а новосозданная международная организация - Лига Наций - оказалась слишком слабой. То есть дело в сочетании слишком сильного национализма со слишком слабым интернационализмом. Сегодня мы вновь видим это сочетание".

Муази утверждает: "Чем глобальнее, взаимозависимее, прозрачнее мир, тем активнее граждане предаются поискам идентичности, выдвигая на первое место культ непохожести, пусть даже она становится все более маргинальной. И в этом мы видим эффект глобализации, которая для многих стала несчастьем".

Новый национализм во многих случаях антиэлитарен и антилиберален, замечает издание. "Национализм позиционирует себя как противоядие глобализации. Таким его описывает Трамп. Он говорит: "Я против глобализации, я националист", - пояснил в интервью Франсуа Эйсбург, президент International Institute of Strategic Studies (Лондон). Он не согласен с параллелями, которые провел французский президент Макрон между днем сегодняшним и межвоенным периодом. На взгляд Эйсбурга, нынешний национализм напоминает скорее тот, который существовал в XIX и начале ХХ века, до Первой мировой, чем движения 30-х годов ХХ века.