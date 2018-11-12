Троянский конь из космоса: инопланетные хакеры могут уничтожить человечество

"Некоторые ученые подумывают о том, чтобы установить контакт с чужой цивилизацией. Это можно было бы сделать с помощью мощных лазерных сигналов, которые собирались бы большими радиотелескопами и направлялись на звезды, вокруг которых вращаются планеты. Если разумные формы жизни, существующие там, расшифруют послание, спустя годы или десятилетия от них поступит ответ", - пишет на страницах Focus Михаэль Оденвальд.

"Это может открыть ящик Пандоры. Ведь возможно, что это сообщение будет содержать код, который установит на земном компьютере искусственный разум. Оттуда он сможет распространяться, брать под свой контроль цифровую и техническую инфраструктуру и, наконец, сможет поработить или вовсе истребить человечество. (...) Такой сценарий описывают в своем исследовании, опубликованном на научном портале arxiv.org, астроном-любитель Михаэль Хиппке из Зоннебергской обсерватории (Тюрингия) и профессор астрофизики Джон Лернд из Гавайского университета", - передает журналист.

По мнению исследователей, для того чтобы навредить человечеству, достаточно будет содержащейся в послании угрозы, ведь она "может вызвать разрушительную массовую панику", а также содержать текст, который "будет оказывать долгосрочное деморализующее воздействие".

Однако большую опасность несут сложные послания, которые необходимо будет считывать с помощью компьютера. Как пишут исследователи, это послание сначала будет доступно небольшой группе людей, например, представителям правительств или специализированным учреждениям. Они попытаются изучить полученный код, но не смогут сделать этого на бумаге - сообщение будет содержать диаграммы, уравнения и алгоритмы, которые можно будет проанализировать только на компьютере. Кроме того, данные, вероятно, будут сжаты с целью экономии места и их можно будет прочитать только с помощью собственного кода, говорится в статье.

"Поэтому используемые для анализа компьютеры должны быть полностью изолированы от других компьютеров и в первую очередь от интернета", - предупреждают исследователи. Однако и такие меры могут оказаться бесполезными, так как инопланетный искусственный разум "может пообещать большой технический и научный прогресс - например, гарантированное лечение рака. За это он может потребовать ответной услуги, а именно увеличения компьютерной мощности, имеющейся у него в распоряжении", передает Оденвальд.

Такая сделка сначала кажется разумной, пишет журналист, однако предложенные методы лечения рака, например, использование нанороботов, разрушающих раковые клетки и доставляющих медикаменты в опухоли, может оказаться небезопасным. "Не факт, что мы будем знать, как функционируют эти крошечные машины. Вполне возможно, что речь будет идти о троянских конях, которые на самом деле призваны вывести людей из строя или даже их убить", - предполагают исследователи.

Люди, которые будут задействованы в общении с инопланетным искусственным разумом, могут последовать своим чувствам и, как информаторы, предать огласке его существование. "Тогда могут образоваться группы с религиозными и философскими мотивами, которые будут требовать его высвобождения", - считают Хиппке и Лернд.

"В настоящий момент главенствующее положение на Земле благодаря своему разуму занимает человечество. Если инопланетный искусственный интеллект окажется более совершенным, он сможет захватить власть и рассматривать нас как ничтожных болванов", - передает Focus мнение исследователей.