12 ноября 2018 г. Генри Фой | Financial Times Санкции в отношении России: почему "изоляция невозможна" "Она стреляет ракетами, которые летят со скоростью 2 км/сек и могут поражать цели, перемещающиеся вдвое быстрее. Она может одновременно, на расстоянии 400 км, целиться в 80 разных самолетов, БПЛА и крылатых ракет противника, а также выявлять малозаметные для радаров военные самолеты, прежде ускользавшие от обнаружения", - пишет журналист Financial Times Генри Фой. "Но, пожалуй, самый опасный аспект российской системы ПВО "С-400 Триумф" - тот урон, который она нанесла авторитету вашингтонской программы санкций, направленных против Москвы, а также слаженным усилиям США, призванным изолировать Россию от остального мира", - говорится в статье. "Вопреки широким санкциям, наложенным на оборонную промышленность России, чтобы заблокировать ее прибыльный экспорт, вопреки конкретному запрету на закупки "С-400" другими странами, Россия бойко торгует этими вооружениями, которые, по оценке большинства экспертов, являются самой сверхсовременной системой ПВО в мире. За прошедший год Турция и Индия подписали контракты на закупки "С-400", Китай получил первые системы, а Саудовская Аравия, Катар и Ирак начали переговоры о контрактах на приобретение этих систем, находящихся под санкциями", - поясняет издание. Издание напоминает: "С 2014 года, с тех пор, как Россия аннексировала Крым, санкционный режим, принятый по инициативе США и поддержанный Великобританией, ЕС и другими западными союзниками, призван изолировать Москву, ограничив ее доступ к внешнему финансированию, внешней торговле и дипломатической поддержке; это попытка вынудить администрацию президента Путина к смене ее политического подхода". Но, по мнению издания, санкции не вполне достигают своей цели: "Все более тесная дружба с Китаем обеспечивает Москве зарубежное финансирование, дает новые возможности в торговле и дипломатический вес. Москва также углубила связи с целым рядом ближневосточных стран - от Турции до Израиля, от Саудовской Аравии до Ирана, - расширяя свое влияние в регионе в период, когда Америка колеблется". "Одновременно беспрерывный поток лидеров ЕС, которые посещают Кремль, прямые зарубежные инвестиции европейских компаний и неослабевающий спрос на экспорт нефти и газа из России опровергают воинственную риторику Брюсселя", - пишет издание. "Изоляция невозможна, это очевидно, - говорит Андрей Быстрицкий, председатель "Дискуссионного клуба "Валдай" (Россия). - Она была возможна 30 лет назад, в советские времена. Тогда было всего два блока. Но теперь вариантов так много". Газета полагает: "В ситуации с изоляцией России слово расходится с делом. Хотя крупные сделки в оборонной промышленности - например, контракты на "С-400" - навлекли на себя гнев Вашингтона, все крупнейшие экономики ЕС потихоньку продолжают деловые отношения со своим восточным соседом". "Посмотрите на Total, она накапливает в своих руках как можно больше. Посмотрите на BP, - сказал неназванный топ-менеджер некой крупной международной энергетической компании. - Такую большую и значимую страну, как Россия, невозможно изолировать. Эта затея никогда бы не сработала". "Западные дипломаты, работающие в Москве, неофициально признают, что санкции не добились эффекта, которого хотели многие правительства их стран. Некоторые считают, что в этом виновато несовершенное осуществление санкций на практике, позволившее российской экономике, величина которой - 1,6 трлн долларов - постепенно адаптироваться к новой обстановке. Другие говорят, что восстановление цен на нефть и сырье с 2016 года дало Кремлю достаточно денег на восполнение урона. Но третьи утверждают, что многим странам недостает решимости для практического осуществления мер, поскольку они боятся нанести ущерб своим же компаниям", - говорится в статье. "С точки зрения топ-менеджеров компаний Россия слишком велика и слишком прибыльна, чтобы позволить политике мешаться под ногами", - заключает издание. "Кремль энергично проталкивает версию, что применение Вашингтоном международных санкций против Москвы лишь вынудит третьи страны дистанцироваться от США", - комментирует журналист. "С места, где мы находимся, совершенно очевидно, что попытками изолировать Россию Америка эффективно изолирует сама себя, - сказал пожелавший остаться анонимным дипломат из неназванной страны Азии, работающий в Москве. - Даже европейцы вырабатывают свою самостоятельную политику в отношении России". "Некоторые аналитики считают, что новые дружеские отношения, которые наладила Россия, - лишь попытки приукрасить ситуацию, и задаются вопросом: действительно ли это плоды долгосрочной стратегии либо отчаянная, спешная попытка Кремля продемонстрировать Западу, что у него еще есть друзья", - пишет издание. "В этом есть толика и того, и другого - и прагматизма, и стратегии, - сказал Аркадий Дворкович, который до мая был российским вице-премьером, отвечая на вопрос об отношениях Москвы с Китаем. - Очевидно, в данный момент, с учетом западного контекста, они имеют смысл для Москвы, но и в долгосрочном смысле мы хотим и впредь выстраивать эти отношения на будущее". Газета утверждает: "Не всей российской элите нравится это стремление отвернуться от Запада". "Новые партнерства - это хорошо, но, честно говоря, здешней элите уютнее на юге Франции, чем на каком-то острове в Южно-Китайском море, - сказал неназванный российский бизнесмен, находящийся под санкциями. - Новый миропорядок, очевидно, лучше текущего. Но здесь никто не является большим любителем китайской жизни". Издание прогнозирует: "Вне зависимости от их эффекта, западные санкции, вероятно, сохранятся, как минимум, в среднесрочной перспективе". Источник: Financial Times