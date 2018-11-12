Яд национализма вновь угрожает миру

На памятных мероприятиях в Париже по случаю окончания Первой мировой войны Макрон "показал современности ее настоящее лицо, на котором снова заметны злодеяния прошлого", пишет западная пресса. Действительно ли мир извлек урок из ужасов истории? Глобальный миропорядок, созданный после Второй мировой, шатается, повсюду на политическую сцену возвращается национализм. Сегодняшний мир выдвигает те же факторы нестабильности, что в 1913 или в 1930 году. "Мир Европы в опасности", - констатируют обозреватели.

"Перед лицом отступления Трампа Париж превозносит мультилатерализм" - так озаглавлен материал французской Le Figaro.

Начавшийся в воскресенье первый Форум мира был запущен Эммануэлем Макроном большей частью ради того, чтобы сгладить последствия американского выхода из крупнейших международных организаций. Сам факт того, что на этом саммите удалось собрать столько глав государств, правительств и международных организаций, уже является успехом для Макрона, полагает Лассер.

Сирия, где парализован мирный процесс, служит доказательством того, насколько мультилатерализм оказался лишен своего значения. Атаки, проводимые Путиным, его вето в Совбезе ООН, направленные на пересмотр международного правопорядка, еще больше ослабили мультилатерализм. Сегодня наступательные действия Трампа рискуют нанести последний удар по той системе, которая позволила стабилизировать международные отношения, считает автор статьи.

Китай, Турция, США, Россия: все больше игроков начинают сомневаться в эффективности модели многостороннего обмена и в его способности защитить их от дестабилизирующих последствий глобализации, отмечает журналистка.

Еще более серьезным представляется раздробление стратегического ландшафта, выступающее в качестве сильной помехи для мультилатерализма. Крупнейшие игроки на международной арене, в частности, США, Китай и Россия, все меньше и меньше контролируют другие страны. Такие европейские державы, как Франция, Великобритания и Германия, утратили свои рычаги влияния на крупные кризисы, рассуждает автор статьи.

Стараясь убедить всех в том, что ООН стоит в центре нашей системы управления, Макрон попросил генсека ООН открыть Форум мира. "Сегодня многие моменты представляются мне заимствованными из начала XX века и из 30-х годов, что порождает опасения возникновения некого незримого стечения обстоятельств", - заявил Антониу Гутерреш.

Сегодняшний мир выдвигает те же факторы нестабильности, что в 1913 или в 1930 году, однако появляются и новые, такие как исламский терроризм, кибервойна и климатические изменения. Когда история повторяется, она принимает новые формы, отмечает Лассер.

"Мир Европы в опасности" - бьет тревогу швейцарская Tages-Anzeiger.

На памятных мероприятиях в Париже по случаю окончания Первой мировой войны Макрон "показал современности ее настоящее лицо, на котором уже снова заметны злодеяния прошлого: возвышение собственной нации; принижение остальных; боязливо-агрессивное замыкание в самом себе, которое легко может взорваться, превратившись в новое насилие", пишет автор статьи Штефан Ульрих.

Действительно ли мир извлек урок из ужасов истории? - задается вопросом журналист. "Конечно, демонстративная близость Макрона и Ангелы Меркель показывает, как ненависть - ненависть бывших "заклятых врагов" Франции и Германии - можно превратить в дружбу с помощью великодушия, настойчивости и доброй воли. (...) Однако прямо рядом с ними на празднестве у Триумфальной арки сидели по-другому настроенные гости: Дональд Трамп и Владимир Путин, два крестных отца неонационализма. То, что они чтят память [погибших в Первой мировой войне], идет вразрез с их политикой. Они обращаются к национальному эгоизму и обидам своих граждан и вновь уводят свои народы за мысленные и реальные стены и заборы из колючей проволоки", - утверждает автор статьи.

"Мир, который после двух мировых войн установился, по крайней мере, в большей части Европы, - в опасности, - уверен Ульрих. - Идеи, которые более сотни лет назад гнали молодых людей в окопы, полыхают сегодня из могил, как ядовитый газ. Они пронизывают правительства все большего количества государств".

"100-летие окончания Первой мировой войны ознаменовалось возвращением национализма" - полагает испанская EL PAÍS.

Как относиться к многочисленным сопоставлениям нашего времени и периода между двумя мировыми войнами: "Это праздное паникерство? Или ценное напоминание об уроках истории?" - задается вопросами обозреватель Марк Бассетс.

Сегодня мир принципиально иной по сравнению с 1918 годом. Но "глобальный миропорядок, созданный после Второй мировой, шатается. (...) Престиж либеральных демократий девальвируется. Новый популистский национализм наступает от Бразилии до Италии, от "Брекзита" до Трампа. ЕС раскалывается, НАТО оказывается под вопросом", говорится в статье.

"Причины того, почему умиротворение 1918 года потерпело неудачу, должны привлечь внимание мира в 2018 году", - считает французский политолог Доминик Муази. По его словам, перемирие 1918 года не привело к умиротворению: "дело в сочетании слишком сильного национализма со слишком слабым интернационализмом. Сегодня мы вновь видим это сочетание".

Муази утверждает: "Чем глобальнее, взаимозависимее, прозрачнее мир, тем активнее граждане предаются поискам идентичности, выдвигая на первое место культ непохожести, пусть даже она становится все более маргинальной. И в этом мы видим эффект глобализации, которая для многих стала несчастьем".

Новый национализм во многих случаях антиэлитарен и антилиберален, замечает издание. "Национализм позиционирует себя как противоядие глобализации. Таким его описывает Трамп", - говорит Франсуа Эйсбург, президент International Institute of Strategic Studies (Лондон). Он не согласен с параллелями, которые провел Макрон между днем сегодняшним и межвоенным периодом: нынешний национализм напоминает скорее тот, что существовал в XIX и начале ХХ века, до Первой мировой, чем движения 1930-х годов.

Издание Time сделало акцент на взаимодействии между Путиным и Трампом во время парижских мероприятий в воскресенье. Как отмечает журналист Алехандро де ла Гарса, оба президента "обменялись необычно теплыми приветствиями".

"Увидев Путина, Трамп улыбнулся; эта реакция выделялась на фоне относительно мрачных лиц других лидеров, которые стояли рядом, - французского президента Макрона и канцлера Германии Меркель", - пишет издание. "После рукопожатия Путин на мгновение показал Трампу большой палец, оттопыренный кверху; этот момент попал на видеозаписи", - говорится в материале.

"Интернет, по-видимому, счел, что эти двое поздоровались скорее как старые друзья, чем как конкурирующие мировые лидеры", - поясняет автор.

В этой связи журналист напоминает, что ранее Трамп, "как представляется, принял сторону российского президента, а не своих разведслужб", а также поздравил Путина с переизбранием. В то же самое время российско-американские отношения сейчас максимально напряженные за последние несколько десятилетий, отмечает издание.