Перед лицом отступления Трампа Париж превозносит мультилатерализм

Начавшийся в воскресенье первый Форум мира был запущен Эммануэлем Макроном большей частью ради того, чтобы сгладить последствия американского выхода из крупнейших международных организаций. Повсюду в мире множество игроков сомневаются в эффективности модели многостороннего обмена, пишет обозреватель Le Figaro Изабель Лассер.

Сирия, где погибли 350 тыс. человек и парализован мирный процесс, служит доказательством того, насколько мультилатерализм за последние годы оказался лишен своего значения. Атаки, проводимые Владимиром Путиным в своей сфере влияния, его вето в Совбезе ООН, направленные на пересмотр международного правопорядка, установленного США на следующий день после окончания Второй мировой войны, еще больше ослабили мультилатерализм, считает автор статьи.

Сегодня наступательные действия Дональда Трампа рискуют нанести последний удар по той системе, которая позволила стабилизировать международные отношения благодаря выработанной взаимосвязанности между странами. Своим выходом из Парижского соглашения по климату, из иранской ядерной сделки, из договора РСМД о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из Совета по правам человека ООН, своими нападками на крупнейшие международные организации, в том числе НАТО, американский президент заявляет во всеуслышание о том, сколь малое значение он придает коллективной безопасности в качестве средства поддержания мира на планете, указывает Лассер.

Стараясь убедить всех в том, что ООН стоит в центре нашей системы управления, Эммануэль Макрон попросил генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша открыть Форум мира. "Сегодня многие моменты представляются мне заимствованными из начала XX века и из 30-х годов, что порождает опасения возникновения некого незримого стечения обстоятельств", - заявил Гутерреш.

"Международный правопорядок, построенный на желании отвернуться от ужасов войны первой половины XX века, не должен считаться достигнутым раз и навсегда. Противоположные ветры никогда еще не были столь сильны, как на следующий день после окончания Второй мировой войны. Теперь это здание оказывается хрупким, и стоящая в его центре ООН более чем когда-либо необходима перед лицом больших вызовов нашего времени", - предупредил в пятницу Франсуа Делатр, постоянный представитель Франции в ООН, в своем выступлении на Совбезе.

По его мнению, мультиполярность делает мультилатерализм еще более неизбежным именно в тот период, когда возвращение логики силы расшатывает его основные принципы, говорится в статье. Но альтернатива мультилатерализма крайне опасна. "Это возвращение к зонам влияния, история которых преподает нам тяжелые уроки", предостерегает французский представитель.

Сам факт того, что на этом саммите удалось собрать столько глав государств, правительств и международных организаций, уже является успехом для Эммануэля Макрона, полагает Лассер.

Китай, Турция, США, Россия: все больше руководителей, а также избирателей начинают сомневаться в эффективности модели многостороннего обмена и в его способности защитить их от дестабилизирующих последствий глобализации, отмечает журналистка.

Еще более серьезным представляется раздробление стратегического ландшафта, выступающее в качестве сильной помехи для мультилатерализма. Крупнейшие игроки на международной арене, в частности, США, Китай и Россия, все меньше и меньше контролируют другие страны. Такие европейские державы, как Франция, Великобритания и Германия, утратили свои рычаги влияния на крупные кризисы, будь то война в Сирии или война, противопоставляющая Украину и Россию, рассуждает автор статьи.

Сегодняшний мир выдвигает те же факторы нестабильности, что в 1913 или в 1930 году, однако появляются и новые, такие как исламский терроризм, кибервойна и климатические изменения. Когда история повторяется, она, как правило, облачается в новые формы и одежды, отмечает Лассер.