Федоровский: "Берегитесь опасности разрыва между Европой и Россией"

Интервью с самым публикуемым во Франции писателем русского происхождения Владимиром Федоровским, недавно выпустившим свою 41-ю книгу "Истинный роман о манипулировании" (издательство Flammarion), записал журналист Le Point Жером Бегле.

"В период, который мы переживаем сегодня, больше всего меня беспокоит то, что невозможно просчитать действия по манипулированию как в социальных сетях и спецслужбах, так и со стороны новых руководителей мира. В эпоху холодной войны существовало различие между реальной политикой, пропагандой и манипулированием. В нынешнем контексте мы сталкиваемся с непредвиденными всплесками, импровизациями, приблизительностью во внешней политике. Забавные приключения президента Трампа - типичный тому пример, как и авантюризм, двойная мораль и некомпетентность всего Запада на Ближнем Востоке. С тех пор как правила исчезли, мы стоим перед лицом нагромождения кризисов, отмеченных неуправляемым манипулированием, ставшим вездесущим до такой степени, что оно стало важнее реальной политики", - сказал Федоровский.

"Владимир Путин несомненно манипулирует со знанием дела, как бывший агент КГБ, играя на образе "осажденной крепости" и продолжая русскую традицию, заложенную во времена Ивана Грозного. И делает это очень умело, опираясь на факты", - отмечает писатель.

"Положение вещей сейчас действительно более тревожное, чем тридцать лет назад. Больше нет ни правил, ни правды. Сегодня мы присутствуем при смешении жанров: все лгут и верят в свою собственную ложь, - указывает автор книги о манипулировании. - Мы живем в опасные времена. Отношения между Россией и США настолько ухудшились, что появились упоминания о новой холодной войне. В сущности, это еще хуже: в прошлом веке дела управлялись такими компетентными людьми, как Громыко и Киссинджер. В нынешней обстановке мы сталкиваемся с предположениями и неточностями во внешней политике".

"Взгляд Путина на Трампа претерпел значительную эволюцию после прихода нью-йоркского магната в Белый дом. Во время американской президентской кампании Трамп и Путин через прессу адресовали друг другу знаки уважения и дружбы. Всей планете казалось, что тотчас после победы республиканского кандидата эти два человека чуть ли не заключат друг друга в объятия и что отношения между двумя странами наконец разморозятся. Однако за то время, пока Трамп осуществляет свой первый мандат, а Путин - четвертый, ничего подобного не произошло. Отношения между двумя странами находятся на самом низком историческом уровне. По двум причинам: первая связана с потрясающим манипулированием по поводу обвинений в сговоре между Путиным и Трампом со стороны американского демократического истеблишмента, вторая причина основана на полномочиях групп, уравновешивающих существующую власть, которые мешают президенту США действовать по своему усмотрению", - поясняет Федоровский.

"В геополитическом плане, постэлекторальная антитрамповская и антироссийская суматоха, срежиссированная в США, рассматривается главой Кремля в истинном свете: демонизируя Россию, американский истеблишмент сознательно отвел взгляд от настоящих врагов Америки, то есть исламизма, Ирана, Северной Кореи и Китая. Искусственно превращая Россию в главного соперника Запада, он забросал песком лопасти европейских механизмов, дабы сломать машину и тем самым самому обзавестись новыми рынками для сланцевого газа. Однако сегодня, по мнению Путина, есть несколько политик, проводимых США: политика Конгресса, политика ЦРУ и даже несколько политик внутри администрации Трампа, берущего на себя обязательства, которые он не в силах выполнить, в частности, касающиеся восстановления сотрудничества с Москвой по вопросам борьбы с терроризмом и киберпреступностью, о чем упоминалось во время двух предыдущих встреч с Путиным во Франкфурте и в Хельсинки", - анализирует Федоровский.

"Главное, что глубоко огорчает меня как франкофила, - это существующая опасность исторического разрыва между Европой и Россией, такой переворот сопоставим с тем, который произошел в обратном направлении три столетия назад, при Петре Великом, и обеспечил сближение России с Европой. Сегодня, увы, не только Путин, но и большая часть российского общественного мнения видят в Азии континент будущего и считают, что Европа исламизируется и уже не является носителем своего иудео-христианского наследия. В таком контексте российская элита, особенно военно-промышленный комплекс, ратует за настоящий экономический и военный альянс между Россией и Китаем", - отметил собеседник издания.