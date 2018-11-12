Российский шпионаж - повод для Австрии сменить свой курс

"Шпионский скандал дает австрийскому правительству повод снова несколько дистанцироваться от Путина", - считает журналист австрийского издания Der Standard Эрик Фрей.

"Со времен провозглашения Второй республики Австрия придерживалась четкого курса в отношении Москвы: велись переговоры и прагматичное сотрудничество, заключались сделки - но в друзья Австрия не набивалась и уверенно стояла на стороне западного сообщества ценностей", - говорится в публикации.

"Однако теперь в лице Австрийской партии свободы (FPÖ) в правительстве сидит партия, функционеры которой смотрят влюбленными глазами на Путина и рассматривают Россию в качестве настоящего союзника, - отмечает Фрей. - Это порочит страну внутри ЕС".

"Невысылка дипломатов после отравления в Солсбери, многочисленные визиты представителей правительства в России, да и зазорный свадебный танец Кнайсль с Путиным: Австрия зарабатывает себе славу ненадежного партнера среди стран ЕС", - уверен журналист.

Шпионский скандал "дает правительству повод снова несколько дистанцироваться от Путина". "То, что это происходит на самом деле, - хороший знак", - заключает Фрей.