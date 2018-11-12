Мир Европы в опасности

На памятных мероприятиях в Париже по случаю окончания Первой мировой войны Макрон "показал современности ее настоящее лицо, на котором уже снова заметны злодеяния прошлого: возвышение собственной нации; принижение остальных; боязливо-агрессивное замыкание в самом себе, которое легко может взорваться, превратившись в новое насилие", пишет на страницах швейцарского издания Tages-Anzeiger Штефан Ульрих.

Действительно ли мир извлек урок из ужасов истории? - задается вопросом журналист. "Конечно, демонстративная близость Макрона и Ангелы Меркель показывает, как ненависть - ненависть бывших "заклятых врагов" Франции и Германии - можно превратить в дружбу с помощью великодушия, настойчивости и доброй воли. (...) Однако прямо рядом с ними на празднестве у Триумфальной арки сидели по-другому настроенные гости: Дональд Трамп и Владимир Путин, два крестных отца неонационализма. То, что они чтят память [погибших в Первой мировой войне], идет вразрез с их политикой. Они обращаются к национальному эгоизму и обидам своих граждан и вновь уводят свои народы за мысленные и реальные стены и заборы из колючей проволоки", - утверждает автор статьи.

"Мир, который после двух мировых войн установился, по крайней мере, в большей части Европы, - в опасности, - уверен Ульрих. - Идеи, которые более сотни лет назад гнали молодых людей в окопы, полыхают сегодня из могил, как ядовитый газ. Они пронизывают правительства все большего количества государств".

"Такие политики, как Макрон и Меркель, пытаются противостоять силам из прошлого. Делают это и многие граждане во Франции, Германии, России, Америке, Польше и Италии. Спустя сто лет после Первой мировой войны им нужно много сил, чтобы сохранить мир", - констатирует журналист.