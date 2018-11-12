Путин и Трамп: улыбки и оттопыренные кверху пальцы на парижских мероприятиях в память о Первой мировой войне

"В воскресенье, на церемонии по случаю 100-летия перемирия, которое поставило точку в Первой мировой войне, президенты Трамп и Путин обменялись необычно теплыми приветствиями", - пишет журналист Time Алехандро де ла Гарса. "Интернет, по-видимому, счел, что эти двое поздоровались скорее как старые друзья, чем как конкурирующие мировые лидеры", - поясняет автор.

"Увидев Путина, Трамп улыбнулся; эта реакция выделялась на фоне относительно мрачных лиц других лидеров, которые стояли рядом, - французского президента Макрона и канцлера Германии Меркель", - пишет издание, замечая, что улыбку Трампа раскритиковали многие люди, писавшие комментарии в интернете.

"После рукопожатия Путин на мгновение показал Трампу большой палец, оттопыренный кверху; этот момент попал на видеозаписи", - отмечает издание.

В этой связи журналист напоминает, что ранее Трамп, "как представляется, принял сторону российского президента, а не своих разведслужб", а также поздравил Путина с переизбранием, хотя советники остерегали его от этого. В то же самое время российско-американские отношения сейчас максимально напряженные за последние несколько десятилетий, отмечает издание.