12 ноября 2018 г. Сэм Коутс | The Times России предложили потепление отношений в случае, если она перестанет атаковать Запад Сегодня британский премьер Тереза Мэй укажет России путь к потеплению в отношениях с Британией в случае, если Москва перестанет атаковать Запад, утверждает The Times, пересказывая речь, с которой Мэй выступит на традиционном Банкете лорд-мэра Лондона. Журналист Сэм Коутс приводит цитату из текста речи, с которым ознакомилась пресса. А именно, Мэй скажет, что британская сторона хочет не таких отношений с Россией, которые установились сегодня. Премьер заявит: "Мы остаемся открытыми для других отношений - таких, при которых Россия откажется от этих атак, ослабляющих международные договоры и международную безопасность, и вместо этого будет действовать совместно с нами, дабы выполнять общие обязанности, которые мы несем как постоянные члены СБ ООН". Мэй пообещает: если российское государство выберет этот путь, Британия "отплатит той же монетой". Мэй также заявит, что меры, принятые Западом в ответ на применение нервно-паралитического вещества в Солбери, уменьшили возможности российской разведки на много лет вперед, пересказывает газета. Источник: The Times