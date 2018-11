12 ноября 2018 г. Георгий Канчев | The Wall Street Journal Россия снижает роль доллара внутри страны, стараясь нанести удар по США "Россия пытается "слезть с долларовой иглы" в тот момент, когда ее экономика проседает под американскими санкциями, а сама страна готовится к более жестким карам, ожидаемым в конце текущего месяца", - пишет журналист The Wall Street Journal Георгий Канчев. Автор полагает: "С точки зрения Кремля эти усилия - не самая завуалированная месть за введенные Западом запреты, элемент более широких попыток сделать экономике "профилактическую прививку" путем стимулирования отечественного производства и инвестиций, а также укрепления связей с Китаем". "Официальные лица говорят, что Москва не планирует запрещать ни хождение доллара, ни долговые обязательства, номинированные в долларах. Но, по мнению аналитиков, даже диверсификация с частичным уходом от доллара - нелегкая задача. Доллар используется в 9 из 10 транзакций на рынке иностранной валюты с ежедневным оборотом 5 трлн долларов, большая часть глобальных долгов номинирована в долларах. Резкие колебания курса рубля в последние годы подорвали доверие к этой валюте, а российская экономика сильно зависима от товаров, цены на которые устанавливаются в долларах, - например, нефти, газа и стали", - пишет издание. "И все же Россия присоединяется к растущему числу стран, которые сопротивляются гегемонии американской валюты", - отмечает автор, упоминая о действиях Китая, стремлении официальных лиц ЕС укрепить роль евро, шагах Китая, Венесуэлы и Пакистана. "Неясно, до какой степени эта тенденция (дедолларизации. - Прим. авт.) - просто игра в покер, но непредсказуемость текущей внешней политики США означает, что все больше стран сомневаются в том, что никогда раньше не ставилось под сомнение", - заметил Томас Флури (UBS Global Wealth Management). "В России тяга к дедолларизации подстегивается опасениями, что в будущем санкции США могут отрезать местные банки и экспортеров от финансовой системы США", - отмечает издание. Газета отмечает, что роль доллара в российской экономике уже снижается, но полагает, что о дедолларизации легче объявить на словах, чем ее осуществить. "Хотя недолларовая торговля в России должна расти, компаниям не захочется идти на более высокие издержки по сравнению с конкурентами, использующими для расчетов доллар", - пересказывает автор слова Джейсона Буша (Eurasia). "Аналитики также говорят, что стремление к дедолларизации - отчасти политическая риторика, призванная стать ответом на похолодание в отношениях с Западом. Структура российской экономики, где около 40% доходов бюджета поступают от продажи нефти и газа за доллары, создаст ограничения для таких инициатив", - говорится в статье. Источник: The Wall Street Journal