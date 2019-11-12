Бывший российский шпион хочет стать докладчиком Совета Европы по Косово

"В четверг Комитет ПАСЕ по политическим вопросам и демократии выбирает "докладчика по Косово", - сообщает немецкий таблоид Bild. - Его задача - информировать международную организацию Совета Европы о текущем развитии демократии и прежде всего о конфликте с Сербией. Избранный докладчик фактически станет послом Совета Европы в Косово и получит, среди прочего, широкий доступ к конфиденциальным темам".

Кандидатами на данную должность являются депутат бундестага Петер Мейер (ХДС), который на протяжении нескольких лет занимается вопросами Косово и Сербии, представитель Голландии, а также россиянин Алексей Кондратьев, с июня 2019 года являющийся членом Парламентской ассамблеи Совета Европы, а также членом Комитета Совета Федерации по международным делам.

Проблема заключается в его предыдущей деятельности, отмечает журналист Юлиан Рёпке.

"До 2010 года Кондратьев служил в российской военной спецслужбе ГРУ и в период с 1999 по 2001 год находился в Косово в составе российского военного контингента. Он никогда не скрывал своей антикосовской и просербской позиции", - указывает автор статьи.

"Лишь в марте этого года он заявил: Косово, независимость которого была признана 114 государствами (но не Россией!), в сущности является "сердцем Сербии". Правящих там косоваров он назвал "албанскими сепаратистами". По словам Кондратьева, "отправной точкой конфликта" послужили в 1999 году их действия, а не этнические чистки, которые пыталась осуществить сербская армия и которые в последний момент были предотвращены НАТО".

"К тому же, - продолжает издание, - существуют многочисленные домыслы о том, что во время своего пребывания в Косово в 2001 году Кондратьев в состоянии опьянения попал в драку, в которой якобы раздавались выстрелы и были ранены несколько человек. Причиной, как сообщает косовский канал RTK, стало поведение тогдашнего спецназовца ГРУ по отношению к женщине. Известно, что вскоре после инцидента раненого Кондратьева отозвали в Россию".

"Один из инсайдеров сказал в интервью Bild: избрать Кондратьева докладчиком Совета Европы по Косово означает "пустить козла в огород". Россиянин, по его словам, "не заинтересован в европейской интеграции страны", он хочет реализовывать интересы Сербии и России в регионе".

"Другой источник заявил в разговор с Bild: назначение Кондратьева "поставит Совет Европы в щекотливое положение, так как поставит под угрозу объективную позицию".

"По информации издания, то, что Кондратьев выиграет в голосовании, действительно возможно: Россия и Сербия заранее заручились поддержкой итальянских и греческих депутатов - неизвестно, каким способом. Над назначением поработают и пророссийские представители администрации Совета Европы. Впрочем, другие источники считают "невозможным" получение россиянином большинства голосов", - говорится в статье.

Судя по фотографиям 2017 года, Кондратьев был также членом российской делегации, которая вела в Латакии переговоры с сирийским диктатором Башаром Асадом. "Кондратьев поддерживает "бесчеловечную кампанию Асада против сирийцев, хотевших самоопределения и права голоса в собственной стране", сказал в разговоре с Bild источник, знакомый с содержанием встречи. Это, по его словам, также лишает 48-летнего бывшего агента ГРУ возможности занять должность в Совете Европы, на которую его планируется избрать в конце недели".

Представители Германии в ПАСЕ указали в интервью с изданием, что не будут поддерживать кандидатуру Алексея Кондратьева. Так, Константин Куле из партии СвДП в этой связи заявил, что "Совет Европы не должен быть игрушкой в реализации национальных интересов", передает Bild.