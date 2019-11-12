Шанс, что человечество вымрет в следующем году, составляет 1 к 14 000- это больше, чем риск быть пораженным молнией или начать встречаться с супермоделью

"Человечество сталкивается с большим риском вымирания в следующем году, чем отдельный человек с риском быть атакованным акулой или быть пораженным молнией, утверждают ученые. Как установили исследователи, вероятность, что человеческий род вымрет от естественных причин в любой последующий год, составляет 1 к 14 000", - сообщает The Daily Mail.

"Недавнее исследование о гибели человечества было проведено учеными из Оксфордского университета и было направлено на определение суммарной вероятности вымирания человечества от естественных причин, включая падение астероида и мощнейшие извержения вулканов", - передает издание. Судя по подсчетам ученых, вероятность гибели человечества гораздо выше, чем шанс отдельного человека получить удар молнией (1 к 700 000), подвергнуться нападению акулы (1 к 650 000) или даже встречаться с супермоделью (1 к 880 000).

"Во второй части исследования команда ученых изучила древние ископаемые и обнаружила, что такая вероятность снижается до 1 к 23 000 (...)", - указывает газета.

"В прошлом году отдельная команда исследователей разработала модель выявления трех возможных сценариев для нашей планеты по мере роста населения Земли и усугубления последствий изменения климата, - отмечается в статье. - Математики смоделировали, как развитые цивилизации на древних экзопланетах могли бы выжить или вымереть при столкновении с похожими изменениями среды. Они показали, что человечество может ожидать или "мягкая посадка", или постепенное вымирание, или полная гибель. Эксперты заявили, что до сих пор наиболее распространенным исходом было вымирание, в процессе которого до стабилизации положения исчезали семеро из 10 жителей планеты. "Мягкая посадка" была наиболее позитивным вариантом развития событий. Она происходила, когда цивилизация адаптировалась под изменения планеты, и при этом не случалось массового вымирания, - говорится в статье. - При полномасштабной катастрофе гибели планета становится слишком чувствительной, чтобы восстановиться от ущерба, нанесенного ее жителями, что ведет к стремительному уничтожению всей разумной жизни".

"Как показало моделирование, даже если планеты переключались на использование возобновляемых источников топлива, чтобы спастись от вымирания, ущерба порой все равно было достаточно, чтобы привести к гибели жителей, - подчеркивается в статье. - Ученые отметили, что симуляции вскрывают "радикальную истину о сложностях, которые нам грозят на фоне того, как проталкиваем Землю в эпоху, где правит человек". Группа исследователей во главе с учеными из Института Рочестера в Нью-Йорке использовала модели роста населения на Земле, чтобы выяснить, как могли развиваться древние планеты. Используя статистические модели, они определили возможную историю древних миров, развивавшихся в них цивилизаций и последовавшие за этим климатические изменения. Они назвали эти общества "экзо-цивилизациями" и говорят, что, если мы извлечем уроки из них ошибок, то это может помочь нам подготовиться к последствиям климатических изменений".

"К сожалению, из рассмотренных трех вариантов развития ни один не является позитивным", - констатирует газета.