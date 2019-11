12 ноября 2019 г. Шарлотта Грэхэм-МакЛэй | The Guardian Волнения в Новой Зеландии на фоне заявлений о российском вмешательстве в выборы "птицы года" "(...) Эти выборы спровоцировали войны мемов, появление полноразмерных билбордов и перепалки между противоборствующими кампаниями, а теперь и обвинения в российском электоральном мошенничестве. Организаторы новозеландского конкурса "Птица года", безобидного опроса, привлекающего внимание общественности к состоянию местных видов птиц, отвергли обвинения в том, что результаты 2019 года были искажены в результате нечестной игры после того, как было обнаружено, что большое число голосов поступило из других стран", - сообщает газета The Guardian. "Люди строят всевозможные теории о причастности России к новозеландским выборам, - говорит Меган Хубшер, представительница независимой общественной организации по сохранению природы Forest and Bird, которая проводит ежегодное голосование. - Но мы можем заверить всех, что на этот раз все представляется честным". "На протяжении 14-летней истории конкурса организаторы совершенствовали средства защиты выборов в ответ на попытки взлома, и опрос 2019 года до сих пор был самым безопасным. В 2018 году в ходе онлайн-голосования в пользу баклана было подано 300 мошеннических голосов австралийцами, пытавшимися повлиять на ход состязания (...)", - сообщается в статье. "(...) Результаты опроса, обнародованные в понедельник, содержат голоса из 92 стран, говорит Хубшер. Больше всего зарубежных голосов было подано из Австралии (684), за ней следует Великобритания (682), США (563) и Россия (335)", - информирует The Guardian. "Однако Хубшер сказала, что, судя по всему, новая функция опросов, согласно которой голосующие должны были подтвердить свой выбор вводом 4-значного кода, предотвратила попытки взлома. И хотя пользователи Twitter из Новой Зеландии быстро придумали теории заговора, Хубшер добавила, что все голоса с российских почтовых адресов выглядели легитимными, - указывается в публикации. - Она предположила, что ответственными за голоса могут быть российские орнитологи, преследующие безобидные интересы". "Новая Зеландия фактически делит птиц с Россией, - заявила Хубшер. - Здесь обитает малый веретенник, который ежегодно перелетает туда и обратно". "Победителем опроса 2019 года (..) стал не веретенник, а хоихо, или желтоглазый пингвин - красивая, но антисоциальная птица, которая общается при помощи крика. Это самый редкий вид пингвинов на земле". (...) Источник: The Guardian