Извилистые пути женского оргазма

"Почему женщины испытывают проблемы с оргазмом? Объяснения многочисленны", - пишет Le Figaro.

"Не все женщины равны перед оргазмом. Лицевая сторона медали - две француженки из трех с легкостью испытывают оргазм, правда, с помощью различных стимуляций: проникновение, связанное с ласками клитора (77%), самостоятельная мастурбация (70%), мастурбация со стороны партнера (68%), куннилингус (65%), само проникновение (65%). Таковы данные опроса Французского института общественного мнения (IFOP) для вебкам-сайта CAM4, проведенного в ноябре 2015 года на основе репрезентативной выборки женского населения в возрасте от 18 лет и старше во Франции (1003 женщины) и в 7 других странах", - говорится в статье.

"Обратная сторона медали - половина французских женщин иногда испытывают трудности с достижением оргазма, и у каждой четвертой не было оргазма во время последнего сексуального контакта, тогда как это имело место только у 6% их партнеров. В качестве объяснения часто приводится слишком сильная сфокусированность на проникновении во время секса, однако при подобном техническом видении можно упустить главный смысл", - отмечает журналист Дамьен Маскре.

"(...) Финский профессор Осмо Контула, который изучал сексуальность своих соотечественниц более четверти века, на ежегодной конференции Общества научного изучения сексуальности в Денвере, штат Колорадо, только что представил объяснение "тенденции к снижению" сексуального и оргазмического удовлетворения финских женщин с начала этого тысячелетия", - указывает издание.

"Основное объяснение, о котором сообщила половина женщин, сталкивающихся с трудностями достижения оргазма, заключается в том, что им не удается психологически расслабиться с тем, чтобы насладиться моментом. Это выражается в том, что они всецело поглощены своими проблемами, неспособны избавиться от навязчивых или негативных мыслей, им трудно добиться ощущения присутствия в данное мгновение, такой факт часто упоминается женщинами, которые испытывают сложности в достижении оргазма", - сообщает автор публикации.

"Далее следует такой фактор как недостаточное самоуважение, порой оно осложняется физическими комплексами. Неслучайно, что в упомянутом выше опросе половина женщин, не очень удовлетворенных своей внешностью, часто испытывала трудности с оргазмом, тогда как это происходило только с 17% тех женщин, которые были полностью удовлетворены своим внешним видом. Так, низкая самооценка может считаться более всеобщим явлением, помимо конкретных сексуальных действий", - пишет Le Figaro.