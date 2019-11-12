Из-за произошедшего феминицида в России возобновляются дебаты о домашнем насилии

"(...) После слушания в понедельник, 11 ноября, в суде Санкт-Петербурга, судья поместил известного российского историка Олега Соколова, который признался в убийстве и расчленении своей подруги, под стражу на два месяца до 8 января 2020 года с содержанием в СИЗО. В России это преступление спровоцировало дискуссию о безнаказанности лиц, виновных в домашнем насилии", - пишет Le Monde.

"(...) Бледный, небритый, одетый в джинсы и красный свитер Соколов, постоянный участник ярких исторических реконструкций костюмов времен Первой Французской империя (1804-1814), сидя перед судьей, закрыл лицо руками и зарыдал, а затем обвинил жертву в том, что она напала на него первой", - говорится в статье.

"В последнее время она бесилась при упоминании моих детей" от предыдущего брака, сказал он судье. По его словам, "девушка, которая казалась мне идеальным созданием, превратилась в чудовище из страшной сказки (...) она напала с ножом". "Я потрясен, я раскаиваюсь", - добавил он. Его адвокат Александр Почуев упомянул о возможность доказательства "самообороны", - передает корреспондент.

Ранее в тот же день брат убитой Сергей Ещенко сообщил новостному сайту РБК, что в основе преступления лежит конфликт на почве "ревности".

"(...) Различные ассоциации рассматривают это дело как новую иллюстрацию такой серьезной проблемы как насилие в отношении женщин, в то время как Россия для большинства подобных случаев в 2017 году приняла закон о декриминализации домашнего и семейного насилия, - говорится в публикации. - Алена Попова, правозащитница и гражданская активистка, борющаяся за законодательное обеспечение прав женщин, осудила "прогнившую судебную систему, которая защищает мужчин, совершающих насильственные преступления, до тех пор, пока не появится труп. Мы могли бы предотвратить это убийство".

По данным популярной ежедневной газеты "Московский комсомолец" и петиции, опубликованной на веб-сайте Change.org, Соколов уже не раз был причастен к актам насилия. Петиция, которая собрала около 6000 подписей за несколько дней, обвиняет руководство Санкт-Петербургского университета в бездействии перед лицом "чудовищного" обращения этого преподавателя со своими студентами.

"(...) Студентка, у которой был роман с Олегом Соколовым в 2008 году, подала жалобу, заявив, что он привязал ее к стулу, ударил ее по лицу и угрожал изуродовать ее раскаленным утюгом, потому что она хотела оставить его, по данным газеты "Московский комсомолец", которая опубликовала данную жалобу. Тем не менее, по словам авторов петиции, которые направили свой текст президенту Владимиру Путину, выпускнику этого университета, никаких дисциплинарных мер предпринято не было, они призвали к отставке декана и нескольких других должностных лиц университета", - передает Le Monde.

"(...) Это доказательство безнаказанности, которой пользуются [в России ] мужчины, совершающие насильственные преступления", - говорит Алена Садикова, которая возглавляет Центр помощи женщинам, пострадавшим от семейного насилия "Китеж".

"Олег Соколов, автор нескольких книг, в том числе переведенных на французский язык, в 2003 году был награжден французским орденом Почетного легиона и был консультантом художественных и документальных фильмов о Наполеоне", - сообщает издание.

"(...) Он также входил в учебный совет Института социальных, экономических и политических наук (ISSEP), основанного бывшим депутатом от ультраправых Марион Марешаль (племянницей Марин Ле Пен - Прим. ред.), его оттуда немедленно уволили после объявления о его аресте, - отмечает издание. - Официальный представитель Кремля осудил "чудовищное преступление", но отказался связывать это убийство с более широкими дебатами. По мнению Дмитрия Пескова, было бы странно винить в ситуациях, "когда все очень похоже просто на чистое сумасшествие", кого-то, кроме самого убийцы".