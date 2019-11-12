Двойственная "прозрачность" российских банков

"Центробанк России заявил, что повысил прозрачность и стабильность банковского сектора до нового уровня. Другая сторона медали - непрекращающаяся и массовая утечка персональных данных, которую затем используют преступники", - пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Москве Эммануэль Гриншпан.

"(...) Российские банкиры и инвесторы по-прежнему жаждут стабильности и требуют ее усиления от главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Поддерживая такое требование, комитеты по финансовому рынку и по бюджету и налогам российской Госдумы на прошлой неделе обратились к последней с просьбой регулярно публиковать прогнозы ключевой ставки. ЦБ всегда отказывался брать на себя такую ответственность", - говорится в статье.

"Что касается прозрачности, то это слово в случае российского банковского сектора имеет двойственное значение. Поскольку прозрачность не всегда проявляется в нужном месте. С начала лета не проходило и недели без того, чтобы российские СМИ не обнаруживали значительных утечек банковских данных", - указывает автор публикации.

"(...) Власти сообщают, что с помощью приложений мобильного банкинга каждый месяц совершается около 3 тыс. попыток кражи денег. Потери крупных банков доходят до 10 млн рублей в месяц (150 тыс. швейцарских франков)", - отмечает Le Temps.

"Мы столкнулись с дилеммой, - признается один российский банкир на условиях анонимности. - Нам приходится находить компромисс между удобством обслуживания и безопасностью. Быстрота платежей является ключом к успеху на нашем рынке, где существует жесткая конкуренция между банками. В Европе часто невозможно сделать мгновенный перевод - необходимы подтверждение клиента и задержка, чтобы избежать мошеннических действий. У нас же клиенты требуют мгновенности, потому что они к ней привыкли. Я считаю, что Россия является одним из мировых лидеров по развитию финансовых технологий. Но обратной стороной этого успеха является высокий уровень кибермошенничества в нашей стране".

"В середине октября на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS Эльвира Набиуллина произвела впечатление, заявив, что платежи наличными денежными средствами стали безопаснее безналичных транзакций. И вчера Центробанк снова предостерег банки от компьютерных атак через "систему быстрых платежей", в которой имеются уязвимости и которая позволяет преступникам собирать данные о клиентах. Письмо за подписью директора департамента информационной безопасности Вадима Уварова опубликовала в понедельник газета "Ведомости", - говорится в статье.

"Таким образом, Эльвире Набиуллиной, которая провела шесть лет на посту главы ЦБ, активно занимаясь чисткой сектора и отозвав более половины российских банковских лицензий, предстоит еще столкнуться со многими серьезными трудностями. Согласно оценке рейтингового агентства Fitch, чистка банковского сектора обошлась российскому государству в 80 млрд долларов", - резюмирует Гриншпан.