Кремль усиливает давление

"Неправительственным организациям России приходится усиленно бороться со штрафами, арестами и нападениями на их офисы", - пишет немецкое издание Die Tageszeitung.

"Лев Пономарев не дает себя сломить, - отмечает автор статьи Клаус-Хельге Донат. - 78-летний правозащитник - легенда советского и российского движения за права человека. Ранее он работал с Андреем Сахаровым и Людмилой Алексеевой, гранд-дамой российского правозащитного движения". Когда в прошлом году она скончалась, Пономарев сидел в тюрьме за то, что призывал к участию в несогласованной демонстрации за права арестованных подростков.

"При президенте Владимире Путине позиция по отношению к защитникам прав человека и гражданских прав редко была благосклонной, - указывает издание. - После летних протестов против манипуляций на выборах в Москве отношение еще больше обострилось. Организация Льва Пономарева "За права человека" в начале ноября была ликвидирована Верховным судом в Москве".

Поводом стало то, что Пономарев не указывал на сайтах организации, что она признана иностранным агентом. Такое обозначение, пишет издание, призвано подорвать авторитет организаций. Также и крупнейшая российская правозащитная группа "Мемориал" отказалась использовать маркировку "иностранный агент". В связи с этим руководителя центра Александра Черкасова оштрафовали на 100 тыс. рублей, самой организации придется заплатить штраф в 300 тыс. рублей.

"Кроме того, ни Хельсинкская группа, старейшая правозащитная организация Москвы, ни движение "За права человека" впредь не будут получать деньги из президентского фонда по поддержке гражданских инициатив. В настоящий момент Московская Хельсинкская группа может финансировать свою деятельность только собственными средствами и пожертвованиями", - говорится в статье.

Продолжаются и нападения на отдельные офисы "Мемориала" в регионах.

В августе сотрудники организации расчистили от сорняков старое кладбище в заброшенной деревне Галяшор, где раньше жили депортированные поляки и литовцы. "Сначала пермскому отделению "Мемориала" назначили штраф в размере 3,5 тыс. евро (в пересчете на европейскую валюту) за "самовольное занятие лесных участков". Потом сотрудники ФСБ и представители главного управления по противодействию экстремизму провели обыски в офисе и квартирах руководителя пермского отделения общества Роберта Латыпова. На прошлых выходных в офис ворвались журналисты и требовали от Латыпова прокомментировать мнимые случаи "педофилии" среди работников".

"Это волна давления на все неправительственные организации в стране", - заявил правозащитник.

"Вероятно, не случайно, что в октябре Кремль сменил руководство Совета по правам человека и исключил из него таких членов, как, например, политолога Екатерину Шульман. Михаила Федотова, долгое время занимавшего пост председателя совета, уволили, согласно официальным данным, в связи с достижением им предельного возраста пребывания на госслужбе. Его сменил Валерий Фадеев, член кремлевской партии "Единая Россия" и до недавнего времени ведущий программ государственного "Первого канала", - пишет Die Tageszeitung.