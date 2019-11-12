Меч пронзил горло ее любовника

"После того, как королева Швеции Кристина сложила с себя корону, она отправилась в путешествие по Европе. Когда в 1657 году она отвергла одного из своих фаворитов, он задумал интригу. Месть экс-королевы была эксцентричной и смертоносной", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Джованни Мональдески (1626-1657) был классическим примером авантюриста, которыми кишела королевская и княжеская Европа. Родившись в обедневшей дворянской семье в Центральной Италии, он использовал любую возможность честным или нечестным путем добиться успеха", - повествует журналист Бертольд Зеевальд.

"Мональдески в точности соответствовал типу плута, который нравился Кристине больше всего", - пишет ее биограф Вероника Бакли. Он хорошо выглядел, был умным и гибким, строптивым и при необходимости одновременно покорным".

Сама королева, владевшая восемью языками, после смерти своего отца сделала королевский двор в Стокгольме одним из наиболее роскошных в Европе. Вопрос о том, с каким равноценным ей мужчиной королева была бы готова вступить в брак, становился все более актуальным. Это был не вопрос симпатии, а дело государственной важности, пишет издание. "Ее точка зрения относительно сексуальных отношений была такой же свободной, как точка зрения неотесанного ландскнехта, - пишет Бакли. - Она любила непристойные спектакли и вульгарные шутки, а также была известна тем, что с пониманием относилась к частой смене партнеров и даже к изнасилованиям при собственном дворе".

"С другой стороны, она признавалась: "Я не могу выносить, когда мужчина пользуется мной, как крестьянин своими полями". Половой акт был для Кристины подчинением мужчине, пишет Бакли. Возможно, она также была лесбиянкой. В любом случае ей приписывается множество любовных интриг (...)", - отмечает Зеевальд.

В 1654 году Кристина сложила с себя корону и ко всему прочему, будучи дочерью предводителя протестантов Густава-Адольфа, приняла католическую веру. "Поэтому Папа Римский Александр VII благосклонно принял ее в Риме, где она поселилась со своими придворными и продолжала жить, как королева".

Возможно, потому, что вскоре у нее закончились для этого деньги или же потому, что ей просто наскучила жизнь в Папском государстве, Кристина стала участницей сложной интриги кардинала Мазарини, всемогущего министра молодого Людовика XIV. Он вел войну против Испании, к владениям которой относился и Неаполь. Кристина выразила свою готовность занять его трон, а взамен использовать короля Франции в качестве своего наследника.

Чтобы осуществить этот замысел, летом 1656 года Кристина отправилась во Францию, где был заключен тайный договор с Мазарини. Для жительства ей был отведен дворец Фонтенбло. Кристину сопровождал и Мональдески, который использовал роскошную жизнь в свите королевы для собственных любовных приключений, однако смог распознать перемены в отношениях со своей госпожой: она, очевидно, нашла новый объект для своей милости в лице некого Франческо Сантинелли. Чтобы затмить своего соперника, Мональдески разработал коварный план.

"Он узнал, что Кристина проверяет его почту и подделал несколько писем, подписав их именем Сантинелли. В них он во всех красках описывал подробности ее интимной жизни", - пишет издание.

Кристина раскрыла обман. Ночью 10 ноября 1657 года она позвала в замок аббата Ле Беля. Он застал королеву без короны, ведущую разговор с мужчиной, "чей голос дрожал". "После того, как Кристина предъявила Мональдески письма, он признался, что писал их, но одновременно уверял ее в своей верности. По свидетельству Ле Беля, они говорили друг с другом два часа, а затем Кристина попросила священника помолиться о душе Мональдески и приготовить его к смерти", - повествует Зеевальд.

"Оба пали пред ней на колени и молили о пощаде. Последнюю попытку Ле Беля предотвратить казнь Кристина отклонила "с безмятежным, бесстрастным лицом". Приговор привели в исполнение Сантинелли и два его товарища. "Первый удар остановила спрятанная кольчуга, которую Манальдески надел под плащ. Отскочили и два удара в затылок. И, наконец, меч пронзил горло жертвы", - говорится в публикации.

"Хотя Кристина и пожертвовала монастырю 100 ливров на совершение 30 поминальных богослужений, этого оказалось недостаточно для того, чтобы предотвратить скандал. Наоборот. Мазарини был возмущен тем, что гость без короны позволил себе вынести смертный приговор во дворце короля Франции".

"Хотя Кристине и позволили еще раз посетить Париж, но двор и общество обошлись с ней холодно. Также и Папа Римский дал понять, что в Риме она более не является желанной гостьей. В конце концов, она своенравно вернулась на правый берег Тибра, по-прежнему предавалась политическим фантазиям и судорожно искала деньги для своих развлечений. (...)", - пишет Die Welt.