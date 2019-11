12 ноября 2019 г. Томас Гроув и Дэвид Готье-Виллар | The Wall Street Journal Британец, помогавший в создании "Белых касок" в Сирии, найден мертвым "Бывший офицер британской армии, который помогал основать сирийскую организацию гражданской обороны "Белые каски", был найден мертвым в Стамбуле спустя дни после того, как Россия обвинила его в связях с террористическими группировками", - передает газета The Wall Street Journal. "По заявлениям турецких властей, тело Джеймса Ле Мезюрье было найдено утром в понедельник около здания в центральном районе Бейоглу, где он проживал. По словам одного из чиновников, предварительное расследование дает основание полагать, что он мог упасть с балкона", - сообщают авторы статьи Томас Гроув и Дэвид Готье-Виллар. "(...) Состоящая из сотен волонтеров, организация "Белые каски" заслужила похвалу на Западе за предоставление гуманитарной помощи на территориях, контролируемых повстанцами в Сирии, и документирование бомбардировок гражданского населения, осуществляемых армией президента Башара аль-Асада и его главным сторонником Россией", - следует из публикации. "(...) Организация и ее онлайн-видео неоднократно становились мишенью российских властей, которые обвиняли "Белые каски" в связях с террористическими группировками и обеспечении их прикрытия. Российское министерство иностранных дел обвиняло организацию в создании фейковых видео, показывающих их спасательные работы после бомбардировки сирийских госпиталей или химических атак, проведенных сирийским режимом", - сообщает The Wall Street Journal. "Сообщения о смерти Ле Мезюрье появились спустя несколько дней после того, как в пятницу (...) официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала его бывшим агентом британской разведывательной службы МI-6 и обвинила в наличии связей с различными вооруженными группировками от Балкан до Ближнего Востока", - указывают авторы. "Белые каски" протестированы в Сирии "как один из инструментов Запада в деле продвижения цветных революций, дестабилизации обстановки и создания искусственных конфликтов в неугодных государствах", - цитирует издание слова Захаровой, которые позднее были опубликованы в официальном аккаунте МИД РФ в Twitter. "(...) Президент Владимир Путин давно пытался отшлифовать международную репутацию России посредством военного вторжения в Сирии, где Россия помогла режиму Асада изменить течение войны и отвоевать почти всю территорию, которая была уступлена повстанцам, - пишет The Wall Street Journal. - (..) Москву неоднократно обвиняли в убийстве своих оппонентов за рубежом. Стамбул был местом убийства нескольких чеченских мятежников, сражавшихся против Москвы в двух кровавых войнах, которые бушевали в 1990-х и 2000-х годах, - подчеркивается в статье. - В 2017 году двое граждан России, задержанные в Турции в связи с покушением на чеченского диссидента, были высланы на родину в рамках обмена заключенными". Источник: The Wall Street Journal